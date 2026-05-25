Геннадий Онищенко: Я укрепляю иммунобиологические скрепы «Комсомолки»

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Академик РАН, доктор медицинских наук, друг «Комсомольской правды» Геннадий Онищенко побеседовал с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым.

- …Геннадий Григорьевич, это помощник академика Онищенко. «Комсомольской правде» 24 мая исполнился 101 год. Что вы на самом деле думаете о «Комсомолке»? Чем является она для вас лично?

- В советское время пелась такая песня «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». К сожалению, комсомол-то расстался с нами. И - не по возрастным показателям, а потому что эта организация, насколько мне известно, перестала существовать. А вот ее рупор…

- Бывший!

- Это я и сам хотел заметить, но ты меня опередил. Вечно спешишь!.. Экс-рупор уже отметил 101-ю годовщину. Из которых, по меньшей мере, треть он прожил без комсомола.

- Доктор, вы всегда «Комсомолку» прививаете от всех хворей… По медицинским показаниям какие у вас рекомендации, кроме того, что журналисты не должны пить, курить и знакомиться с девушками в автобусе? А, какие еще наши годы?

- Мой вклад в продление вашей творческой биографии…

- И газеты, и сотрудников.

-… надеюсь, позволяет укрепить ваши иммунобиологические скрепы…

- Доктор, мы постоянно это на себе ощущаем!

- А что касается меня, то, когда я был молодым комсомольцем, даже еще пионером, когда «Комсомольская правда» попадала в мои руки, я ее внимательно и на полном серьезе изучал.

- То есть не так, как сейчас?

- Подожди, не перебивай! В период, когда «Комсомольская правда» перестала быть рупором или органом ВЛКСМ, я в силу и возрастных особенностей, и моей трудовой биографии, начал активно с ней сотрудничать и негласно вписал себя в ряды тех…

- И гласно тоже!

…- кто сохраняет и преумножает дух, характер, стиль «Комсомольской правды», нацеленный на молодое, активное поколение россиян… Которое входит в большую - и политическую, и экономическую, и профессиональную жизнь нашей страны.

И, наверное, будут, в том числе, опираться и на вашу работу. Пожелаю коллективу «Комсомольской правды» держать руку на пульсе и чутко реагировать на те многофакторные, многонаправленные тенденции, которые дают о себе знать сегодня… Успехов вам!

- Спасибо, мы очень тронуты.

- Только не плачьте, пожалуйста, а то тушь размоет.

- А «Комсомолка» без макияжа и без ретуши!

- Знаю, знаю…