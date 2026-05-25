В ЖК «ДОМ на Востоке» во Владивостоке начали заселять первые квартиры

Компания "ДОМ.PФ Девелопмент" уже в начале следующего года планирует сдать очередные квартиры в ЖК "ДОМ на Востоке". Фото: ДОМ.PФ.

Компания «ДОМ.РФ Девелопмент» (структура группы ДОМ.РФ) сообщила о старте передачи ключей первым собственникам жилого комплекса комфорт-класса «ДОМ на Востоке». В январе 2026 года был введён в эксплуатацию корпус №3. В этом здании расположено 172 квартиры общей площадью более 9 тысяч квадратных метров — все с предчистовой отделкой.

Новые жители микрорайона вместе с представителями застройщика и мэрии провели субботник. На придомовой территории высадили 30 саженцев клёна, сирени, жасмина, ирги, спиреи и бересклета.

Генеральный директор компании «ДОМ.РФ Девелопмент» Сергей Моисеев назвал этот ЖК флагманским проектом и подчеркнул важность обратной связи от жильцов: «Большинство (95%) квартир передано собственникам без замечаний. Выдача ключей началась с опережением сроков. Самым главным для нас является комфорт новосёлов. Мы продолжаем строительство. До конца I квартала 2027 года планируется сдать ещё два корпуса на 379 квартир жилой площадью 25 тыс. кв. м».

В перспективе до 2030 года на участках общей площадью около 18 га планируется возвести более 4,7 тыс. квартир (суммарно свыше 398,4 тыс. кв. м). Проект позволит улучшить жилищные условия минимум для 6,5 тыс. человек. В комплексе также предусмотрено строительство примерно 2,4 тыс. машиномест и коммерческих помещений (20,3 тыс. кв. м) под магазины, кафе и сервисы.

Продажи квартир стартовали ещё в марте 2023 года. Строительство идёт по Стандарту КРТ и «зелёному» стандарту ДОМ.РФ, которые нацелены на создание комфортной городской среды.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Владивостока Григорий Пейхвассер отметил важность комплексного подхода: «В нашем городе важно не просто строить дома, а создавать пространства для жизни. Помимо равновесия между жилыми корпусами и зелёными зонами, появления нового микрорайона и улучшения жилищных условий горожан, здесь также создаётся крепкое соседское сообщество».

Центральным элементом благоустройства станет многоуровневая прогулочная аллея длиной 645 метров, которая соединит три корпуса первой очереди. На придомовой территории обустроят детские и спортивные площадки, реализуют концепцию «двор без машин». В озеленении используют многолетние цветники и злаковые растения. Рядом с домами откроются магазины, кафе, офисы, образовательные и спортивные учреждения.