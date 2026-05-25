«Город не смог уснуть!»: в сети появилась информация о разрушениях домов в Абакане, но есть нюанс

Поврежденный атакой дронов ВСУ жилой дом в Курске, 2025 год

Жители Абакана стали натыкаться в социальных сетях на пугающее сообщение. В местных пабликах накануне появились посты о том, что ночью в городе произошло разрушение домов. Как выяснили журналисты KP.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание ложных новостей, ни о каких происшествиях речи не идет.

«Город не смог уснуть! Главное за ночь - тут», - указано в одной из групп. Подробностей нет, их обещают по ссылке. А еще в качестве «доказательства» - фото якобы с места событий - дом, где повреждены стены и окна.

Распознать подделку можно сразу же по снимку. Поиск по нему выдает новости прошлогодней давности, где говорится об атаке беспилотников киевского режима на Железнодорожный район Курска. Случилось это в ночь на 15 августа 2025 года - дрон ударил по многоквартирному дому, пострадали 10 человек, один погиб. То есть, на кадре не Абакан, а центр приграничного региона, который регулярно подвергается нападкам со стороны украинских боевиков.

Официальные каналы Республики Хакасии также ничего подобного не сообщали. Так, в сводке областного управления МЧС за минувшие выходные сказано, что утром в воскресенье 24 мая в Абакане горел частный дом. Пожар там был оперативно ликвидирован - огонь повредил вещи на площади в три квадратных метра.

Ну и самое главное - данный пост является рекламой, пометка о чем в нем также присутствует. Дело в том, что с осени 2025 года «Вконтакте» в сообществах, где число подписчиков превышает тысячу, вставляет подобные «анонсы» без предупреждения. Обновление направлено в том числе и на то, чтобы учесть интересы аудитории и привлечь их к другим каналам. Руководство социальной сети не скрывает этого инструмента и говорит о нем на своих специализированных ресурсах.

Напомним, что доверять нужно официальным и проверенным источникам. В соцсетях и мессенджерах часто можно встретить подобные «сенсации», но нередко их главная цель - просто привести аудиторию в очередной канал.