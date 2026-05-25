56-летний генерал-полковник Виталий Шулика назначен на должность заместителя министра обороны. Фото: mvdmedia.ru

56-летний генерал-полковник Виталий Шулика назначен на должность заместителя министра обороны, сменив на боевом посту 60-летнего Олега Савельева. Савельев, в свою очередь, перешел на новое место службы. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным 22 мая.

КТО ТАКОЙ ВИТАЛИЙ ШУЛИКА: БИОГРАФИЯ

Карьерный путь нового замминистра довольно яркий. В отличие от своего предшественника, Шулика является кадровым офицером: в 1992 году он окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, а в 2000 году – Военно-морскую академию имени Кузнецова. На протяжении 1990-х и 2000-х годов он проходил службу в подразделениях специальной связи ВМФ России, специализируясь на системах подводной закрытой связи.

В 2009 году Шулика перешел на службу в полицию, где возглавил отдел технической защиты информации в ГИАЦ МВД России. В 2012 году он занял должность заместителя начальника управления «П» ГУЭБиПК МВД России, где отвечал за противодействие экономическим преступлениям в сфере высоких технологий. В том же году он был назначен начальником управления оперативно-розыскной информации МВД России.

В 2017 году Виталий Шулика стал заместителем министра МВД России Владимира Колокольцева. Курировал вопросы государственных закупок и материально-технического обеспечения ведомства. В период с 2020 по 2024 год он руководил реализацией масштабного проекта по цифровой трансформации МВД, который включал модернизацию IT-инфраструктуры и внедрение систем искусственного интеллекта «Клон» и «Конъюнктура». Базы предназначаются для поиска преступников по фотографиям в городской среде и создания фотороботов на основе биоматериалов с мест происшествий.

Стоит отметить, что Олег Савельев до своего назначения в Минобороны в 2024 году занимал пост заместителя министра экономического развития (2008-2014), министра по задачам, связанным с Крымом, и аудитора Счетной палаты. Последний год его деятельности в военном ведомстве был посвящен созданию единой цифровой среды, системы обратной связи с военнослужащими и их семьями, мониторингу системных проблем.

ЧЕМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИИ

В последнее время в военном ведомстве возникла необходимость сосредоточить возможности цифровизации задач, связанных с автоматизацией систем управления беспилотными летательными аппаратами и противовоздушной обороной.

Так, в понедельник глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, инспектируя командный центр группировки войск «Восток», поставил задачу по автоматизации работы с перехватчиками вражеских беспилотников. Это свидетельствует о стремлении военного ведомства максимально снизить влияние «человеческого фактора» при отражении воздушных атак киевского режима по объектам критической инфраструктуры и населенным пунктам.

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