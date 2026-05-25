«ИИ сказал, что всё нормально»: почему родинку нельзя проверять только по фото

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В мае, в месяц информирования о меланоме, врачи снова напоминают: внимательность к коже важна. Всё чаще человек, заметивший странную родинку, первым делом идёт не к врачу, а в телефон. Сначала фото, потом запрос в поисковике: «опасная родинка признаки», «меланома фото». А теперь ещё и вопрос нейросети: «Посмотри, это нормально?»

До врача идти тревожно, времени нет, телефон под рукой. Кажется, можно быстро сравнить снимок с картинками и понять: выдохнуть или записываться на приём. Но фото может быть полезной подсказкой, а не диагнозом. Нейросети отвечают быстро и уверенно. В этом и ловушка: чем спокойнее звучит ответ, тем легче принять его за медицинское заключение.

Где проходит граница между полезной самопроверкой и опасной самодиагностикой, помог разобраться Игорь Аглямович Утяшев, врач-онколог, кандидат медицинских наук, лидер группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам Института онкологии Хадасса Москва, директор Департамента клинических исследований Группы компаний Медскан.

Игорь Аглямович Утяшев Фото: Личный архив.

Чем смартфон действительно может помочь

Сам по себе смартфон не враг. Вопрос в том, какую роль мы ему даём. Если телефон становится «домашним врачом», который должен решить, опасна родинка или нет, это рискованный путь. А вот как помощник перед визитом к специалисту он полезен.

Можно сфотографировать родинку при хорошем освещении и позже сравнить, изменилась ли она: стала больше, поменяла цвет, появились ли неровные края, кровоточивость или зуд. Нейросеть тоже может пригодиться, но не как «диагност по фото». Её можно попросить составить список вопросов, объяснить термины и подсказать, что важно рассказать дерматологу на приёме.

«Информация в интернете повышает осведомлённость людей и настороженность к изменениям на коже. Но если человек не является экспертом, отличить меланому от доброкачественного образования по изображению практически невозможно. У таких способов самопроверки бывают ошибочные результаты. Поэтому при подозрительных изменениях лучше обратиться к дерматологу или онкологу», — говорит Игорь Утяшев.

Почему ИИ видит не всё

ИИ работает с изображением. Врач смотрит на человека целиком. На фото может быть плохое освещение, тень, фильтр, неудачный угол. Родинка выглядит по-разному на разных снимках. Нейросеть не всегда знает, как давно появилось образование, менялось ли оно, есть ли у человека факторы риска.

На приёме специалист оценивает всю кожу, сравнивает подозрительное образование с другими, уточняет жалобы и историю изменений. При необходимости проводится дерматоскопия.

«Для большинства образований кожи важна динамика. При осмотре врач оценивает и другие образования, потому что при меланоме мы ищем симптом так называемого гадкого утёнка, когда одно образование отличается от остальных. Поэтому доктор должен внимательно посмотреть все кожные покровы», — объясняет эксперт.

Когда нельзя просто наблюдать

Не каждое пятно на коже повод для паники. Но есть изменения, которые лучше не откладывать. Обратиться к дерматологу или онкологу стоит, если родинка растёт, меняет форму, цвет или края, становится асимметричной, кровоточит, зудит, болит, мокнет, покрывается корочкой или часто травмируется. Ещё один повод для проверки: новое необычное образование, особенно если оно отличается от остальных родинок.

«В первую очередь нужно обращать внимание на изменения во времени. Если на чистой коже возникло образование, оно потемнело, поменяло форму, начало кровоточить, появилось возвышение или зуд, это повод обратиться к специалисту. То же самое, если близкие говорят, что раньше оно выглядело иначе. Можно ориентироваться на правило ABCDE: асимметрия, неровный край, цвет, диаметр и динамика», — говорит Игорь Утяшев.

Сам человек может годами не видеть родинку на спине или пятно на коже головы. Иногда важную деталь первым замечает кто-то рядом: близкий человек, парикмахер, мастер педикюра, массажист, косметолог, тренер. Никто из них не должен ставить диагноз, но совет показать изменение врачу может оказаться своевременным.

Если диагноз подтверждается: что происходит дальше

Иногда люди откладывают визит к врачу из-за страха: «А вдруг скажут что-то серьёзное?» Но именно в онкологии понятный маршрут имеет большое значение. Если диагноз подтверждается, дальнейшая тактика зависит от стадии заболевания. В одних случаях основным этапом становится хирургическое лечение и наблюдение. В других может потребоваться лекарственная терапия. Решение принимает врач с учётом диагноза, стадии, результатов обследований, общего состояния пациента и клинических рекомендаций.

За последние годы подходы к терапии меланомы в России заметно изменились. Сегодня в клинической практике применяются современные иммуноонкологические подходы, в том числе препараты на основе моноклональных антител. Такие препараты не работают как «универсальное средство от рака» и не назначаются всем подряд. Их задача воздействовать на определённые механизмы иммунного ответа, чтобы иммунная система могла активнее распознавать опухолевые клетки. Один из таких подходов связан с блокадой рецептора PD-1, другой с воздействием сразу на несколько контрольных точек иммунного ответа, например PD-1 и CTLA-4.

«Сегодня в лечении меланомы достигнут большой прогресс. Есть иммунотерапия, таргетная терапия, изучаются новые методики. Всё это говорит о том, что лечением этой болезни должен заниматься профессиональный центр. Наша задача — вовремя распознать подозрительное образование и направить пациента к квалифицированному специалисту», — отмечает Утяшев.

В России в этом направлении есть и собственные оригинальные разработки. Среди них препараты с международными непатентованными наименованиями пролголимаб и нурулимаб + пролголимаб. Первый относится к анти-PD-1 моноклональным антителам, второй представляет собой комбинацию моноклональных антител, воздействующих на PD-1 и CTLA-4. Такие варианты терапии могут рассматриваться врачом у взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой, но только при наличии показаний и после полноценной диагностики. Для пациента это не означает, что можно самостоятельно «выбрать современный препарат» или ориентироваться на чужой опыт лечения. Какой путь нужен конкретному человеку, решает врач.

Главное: не оставаться один на один с тревогой

Если образование на коже изменилось, выглядит необычно или просто вызывает тревогу, лучше показать его специалисту. А чтобы не теряться в потоке случайной информации, можно опираться на проверенные источники. Например, в социальной программе «Живи без страха» собраны материалы о меланоме, диагностике, маршруте пациента, памятки и контакты горячей линии. Это не замена врачу, а понятный навигатор для тех, кто хочет разобраться, что делать дальше и куда обращаться.

Смартфон может помочь заметить проблему и подготовиться к приёму. Но спокойный и профессиональный ответ о здоровье кожи даёт не поиск в интернете, а врач.