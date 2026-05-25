ФСБ России: заминировать российский танкер-газовоз могли в порту Бельгии

Диверсанты планировали уничтожить порт «Усть-Луга» в Ленинградской области взрывом судна «АРРХЕНИУС» заполненного сжиженным аммиаком Фото: Кадр видео.

В результате совместных действий Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, Министерства обороны России и Росгвардии удалось предотвратить крупный террористический акт. Угроза оказалась связана с судном «АРРХЕНИУС», танкером-газовозом, который прибыл из бельгийского Антверпена в порт «Усть-Луга» Ленинградской области.

Судно решили проверить в российском порту перед загрузкой взрывоопасным сжиженным аммиаком и дальнейшим рейсом в турецкий порт Самсун.

Предотвращен террористический акт на судне «АРРХЕНИУС» в Ленинградской области

«Были выполнены обязательные мероприятия по осмотру судна после его прихода из иностранного порта, которые предусмотрены указом президента», - отметил капитан морского порта «Усть-Луга» Игорь Малафеев.

На время команде пришлось покинуть каюты «АРРХЕНИУСА» с личными вещами. Тревога не была учебной.

«При осмотре водолазы были обнаружены две мины, которые были прикреплены в районе кормовой части у машинного отделения», - рассказал капитан «АРРХЕНИУС» Игорь Лой.

В ЦОС ФСБ России отметили, что магнитные мины на корпусе судна были дополнительно обследованы подводным дроном и обезврежены. Выяснилось, что это не какие-то самоделки.

«Предполагается, что магнитные мины были произведены в одной из стран НАТО с применением промышленных компонентов. Вес пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве оценивается примерно в 7 килограммов», - обратили внимание в ЦОС ФСБ РФ.

Опрос капитана судна выявил подозрительные обстоятельства.

«До разгрузки в Антверпене (Бельгия - прим.ред.) судно было направлено на якорную стоянку, где провело около полутора суток. Официальной причиной называлась забастовка портовых рабочих. Обратно двигалось на большой скорости и нигде не останавливалось», - подчеркивает Игорь Лой.

По мнению экспертов, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах. Это было сделано с расчетом на поражение взрывом газа российского порта «Усть-Луга».

К чему может привести взрыв аммиачных соединений, можно вспомнить по детонации 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута в 2020 году. Тогда от взрыва погибли 210 человек, 6 тысяч получили ранения, а без жилья остались более 300 жителей Бейрута.

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Согласно предварительной информации, 3 марта 2026 года, когда судно направлялось из Мурманска в КНР, и подверглось нападению вблизи мальтийского побережья с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Серия взрывов привели к детонации газа в газовозе. Он полностью выгорел. Эксперты пришли к заключению, что характер повреждений указывает на теракт. В присутствии экспертов профильных ведомств был извлечен бортовой самописец, содержащий информацию о рейсе судна. Ведется его расшифровка. По делу назначены судебные экспертизы.

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