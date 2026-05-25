Генеральный директор «Гринатома» Андрей Лавров: «ИИ – помощник человека, а не конкурент и замена»

Фото: Лия ИСХАКОВА.

Об этом мы поговорили с генеральным директором компании «Гринатом» Андреем Лавровым в открытой студии «Комсомольской правды» на полях ЦИПР-2026.

«Ошибка считать, что ИИ умнее нас»

- Андрей Станиславович, сейчас люди разделились на два лагеря в общении с искусственным интеллектом: одни панически боятся, что он все про нас узнает и все решения примет за нас, а другие, наоборот, готовы положиться на него в самых ответственных решениях – от бытовых до управленческих. Чем опасны такие крайности? Как не отстать от технологий и при этом не стать невротиком, не бояться ИИ?

- Когда появились первые поезда, многие люди боялись на них ездить, потому что считали, что человеческий организм не выдержит скорости выше 50 километров в час. И к тому же никто не отменял Hype Cycle Gartner (аналитическая модель, описывающая путь технологии от первых публикаций до массового внедрения, - Ред.). Любая технология, прежде чем найти массовое применение, проходит периоды становления – скепсис, повышенный интерес, разочарование – и на это уходит какое-то время. Если же говорить о крайностях, то они позволяют определить границы, где ты можешь технологию применить, где она будет максимально востребована либо максимально не востребована. И то же самое со страхом. Некоторые люди боятся, например, что искусственный интеллект их заменит.

- И того, что мы разучимся думать, что ИИ это будет делать за нас.

- На ЦИПРе прозвучала такая цифра: порядка 50% россиян считают, что искусственный интеллект умнее их. На самом деле, так думать, конечно, ошибочно. Искусственный интеллект – это технология, и он думать не умеет. Он опирается на те алгоритмы и те нейромодели, которые внутри него зашиты или выработались. Он не умнее человека.

- Но он создан умными людьми...

- Да, и вот здесь возникает другая крайность, когда люди начинают использовать ИИ повсеместно. Галлюцинации – всем известный термин, применимый к искусственному интеллекту. Когда вы используете какие-то технологии, тем более новые, которые сейчас на самом пике этого Hype Cycle Gartner, очень важно не забывать о критическом мышлении. И когда вы искусственный интеллект применяете, нужно смотреть, насколько решения, которые он предлагает и на которые вы собираетесь положиться, повлияют на вашу дальнейшую жизнь или работу. Если возможный эффект от этого решения, в том числе, отрицательный, будет необратимый или критически значимый, нужно задуматься, стоит ли полагаться на технологию, которая очевидно еще не настолько проработана, чтобы ей можно было полностью доверять. Например, у нас даже статистики нет, насколько точно ИИ делает прогнозы. То количество данных, которое на текущий момент имеется у компаний или у людей в целом, и период массового использования этой технологии не позволяют оценить точность принятия искусственным интеллектом решений. Поэтому, одна крайность – страх, что что появится условный неуправляемый Терминатор с искусственным интеллектом Скайнет, а другая крайность – желание все отдать на откуп ИИ и самим ничего не делать.

- Как же найти золотую середину?

- Думаю, только после многофакторного анализа и опытных внедрений можно решать, где можно применять ИИ, а где нельзя. Есть примеры, когда мы на некоторых важных производствах атомной отрасли применяем технологии искусственного интеллекта для контроля за соблюдением правил безопасности. Например, перед началом работы искусственный интеллект должен оценить, надел ли человек каску и есть ли на нем средства индивидуальной защиты.

В целом, у нас порядка 20% проектов, которые реализуются внутри отрасли, так или иначе используют механизмы или технологии искусственного интеллекта. Плюс ИИ в том, что он работает круглосуточно, ему не нужно спать и делать перерывы. Но пока основная функция искусственного интеллекта – это все-таки помощник. Он выполняет рутинные операции, подсказывает, дает второе мнение, но не решает за тебя.

«Нейросети помогают экономить время на рутинных операциях»

- Вы сказали, что важно осознавать возможный вред, который может нанести ИИ. А в чем этот вред может заключаться?

- Например, сейчас очень много ходит новостей по поводу зарубежной нейросети Claude, которая научилась помогать взламывать слабо защищенные информационные системы. То есть, условно, модели искусственного интеллекта научились искать уязвимости в программном обеспечении. Причем, уязвимости нулевого дня, те, которые нужно устранить мгновенно, как только ты их нашел. И это большой риск, который нужно учитывать.

- А лично Вы доверяете искусственному интеллекту? Как он влияет на Вашу жизнь и жизнь Вашей семьи, где вы его применяете?

- Мои близкие с помощью ИИ делают презентации, доклады, различные тексты. Но я стараюсь всегда донести следующую мысль: когда ты что-то делаешь с помощью ИИ, перепроверь информацию, например, убедись через поисковики, что в докладе или документе использованы верные факты, а не придуманные ИИ.

И что еще важно: нам всем нужно развивать в себе новый навык – это навык промта. То есть, мы должны научиться правильно задавать вопросы, правильно формулировать их, чтобы получать адекватные и полноценные ответы. Даже если некоторым моделькам ты напишешь «проверь себя в конце», они могут себя плохо перепроверить. А вот когда второй раз напишешь – еще раз потом себя проверь – тогда уже лучше. То есть всегда нужно понимать, что новая технология может ошибиться и на нее полагаться пока еще рановато. Но большой плюс искусственного интеллекта в том, что он может освободить нас от рутины и дать нам больше времени на творческий труд и собственное развитие.

«Специалист постоянно должен осваивать новое»

- Вы как генеральный директор принимаете решения о внедрении ИИ-систем, которые влияют не только на бизнес-процессы, но и на трудовой уклад. На что Вы обращаете внимание, прежде чем дать «зеленый свет» такой системе?

- В первую очередь мы ориентируемся на экономические эффекты и потенциальные риски от внедрения любой технологии.

У нас в компании много ИИ-помощников. Например, мы запустили помощника, который помогает пользователям определенных информационных систем найти ответы о работе с этими системами. То есть, человек пишет в свободном формате, какая рабочая информация ему нужна, и помощник подсказывает, где, в каком разделе инструкции эту информацию можно прочитать или просто дает краткую информацию по вопросу. Благодаря внедрению этого ИИ-помощника мы несколько сотен человеко-часов в первые же месяцы сберегли.

Еще одно эффективное применение искусственного интеллекта – это работа с обращениями пользователей. У нас достаточно большой поток обращений – миллионы в год, и в нашем центре поддержки пользователей маршрутизация происходит тоже с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Я подчеркну, что ИИ, в первую очередь, – это помощник, не нужно видеть в нем конкурента. Вот недавно была новость, очень широко растиражированная за рубежом. Один специалист научил ИИ упрощать свои бизнес-задачи, а работодатель его в конечном счете уволил. И многие тогда сказали: «ИИ – это риск, он научится делать нашу работу, и нас всех могут уволить!». При этом почти нигде не упоминается, чем эта история закончилась: потом этого специалиста наняли на зарплату в два раза выше, потому что без его участия ИИ-модель практически перестала обучаться и не приносила бизнесу пользы.

- Та же самая компания взяла его назад на работу?

- Да, но уже за гораздо большие деньги. А все потому, что на самом деле искусственный интеллект пока не готов к тому, чтобы человека заменить. Кто-то говорит, что лет через 20 это произойдет, но пока нет статистики, чтобы подтвердить эти прогнозы.

- ИИ-модели постоянно обучаются чему-то новому, значит, и специалистам требуется осваивать новые скилы?

- Мы в атомной отрасли стремимся к мультикомпетентности наших сотрудников, в том числе, ставим для себя цель, какое количество таких специалистов должно быть у нас через 5, через 10 лет. Мы считаем, что поскольку ИИ освобождает от рутины, люди должны учиться чему-то новому, чтобы как раз делать то, на что не способен искусственный интеллект – находить точки соприкосновения между разными компетенциями, чтобы был синергетический эффект. Никогда нельзя останавливаться в развитии, и мы большое количество времени и усилий тратим на обучение наших сотрудников – и руководителей, и линейных сотрудников, и новичков. У нас свои образовательные программы, курсы, мы максимально расширяем кругозор сотрудников, ведь людей, к сожалению, становится меньше, а задач – больше. Уверен, что мультикомпетентность и грамотное использование ИИ-инструментов помогут справиться с возможными последствиями демографического кризиса, сохранить устойчивость и не сбавлять темпов развития, поэтому мы идем по этому пути.