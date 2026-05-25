Опубликован список спикеров на ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственные деятели, а также представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества выступят на ПМЭФ-2026.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Программа ПМЭФ-2026 объединяет ключевые направления глобальной и российской повестки.

В деловой программе ПМЭФ-2026 примут участие первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров, заместители председателя правительства Александр Новак и Алексей Оверчук, заместитель руководителя АП Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, Министр экономического развития Максим Решетников председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и другие.

Среди зарубежных гостей - Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф, Министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев. Кроме того, в деловой программе примут участие специальный посланник генсека ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди. Полный список участников смотрите на официальном сайте.

В деловую программу вошли тематические треки «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством», «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста», «Технологии, определяющие будущее», «Среда для жизни: новые технологии – новое качество» и «Социальная сфера в эпоху новых технологий».