В России запустили калькулятор зарплатной аналитики для соискателей

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В интернете запустили сервис «Знайте себе цену» — это бесплатный калькулятор зарплатной аналитики, который поможет кандидатам указывать в резюме или озвучивать на собеседовании желаемую заработную плату согласно рыночной ситуации. Разработала его платформа Авито Работа.

Создатели сервиса указывают, что размер зарплаты на сегодня остается для соискателя основным фактором при выборе работодателя. По данным опроса платформы, этот критерий отмечают в числе наиболее важных 51% россиян. Дополнительную уверенность при принятии решения дает знание рыночной зарплатной вилки.

Новый калькулятор позволяет оценить свой уровень дохода: достаточно ввести профессию, график, регион и размер текущего заработка, чтобы узнать рыночную вилку. Ее рассчитывают на основе схожих предложений. Введенные данные пользователя обезличены — их используют только для расчета уровня зарплаты и сравнения с рыночными показателями. Также сервис выдает подборку вакансий от проверенных работодателей: в нем выделены объявления, уровень зарплат в которых соответствует рыночному по оценке платформы.

— Сегодня соискателям особенно важно понимать, насколько их зарплатные ожидания соответствуют рынку. Мы видим, что ожидания продолжают расти: в I квартале 2026 года они увеличились на 17% год к году и достигли 70 882 руб/мес. При этом в ряде востребованных профессий кандидаты рассчитывают на значительно более высокий доход — например, бурильщики ожидают в среднем 186 527 руб/мес, водители-дальнобойщики — 178 813 руб/мес. На этом фоне сервис «Знайте себе цену» помогает оценить свою стоимость на рынке, сравнить ожидания с актуальными предложениями работодателей и быстрее находить подходящие вакансии, — комментирует директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.