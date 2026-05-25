Группировка «Восток» освободило село Добропасово в Днепропетровской области. Фото: Министерство обороны РФ

Представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков на недавнем брифинге заявил об успешном завершении операции по освобождению села Добропасово в Днепропетровской области силами группировки «Восток».

Он также представил сводку потерь Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки.

Артиллерийские расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

В частности, группировка «Север» ликвидировала около 170 украинских солдат, «Запад» – 180, «Южная» – 170, «Центр» – 290, «Восток» – 275, а «Днепр» – 50 военнослужащих.

Помимо 1135 украинских военнослужащих и иностранных наемников, командующий ВСУ Сырский потерял за сутки 16 единиц бронетехники, шесть артиллерийских систем и 88 автомобилей.

Российские Вооруженные силы, используя армейскую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию, поразили за это время хранилища боеприпасов и топлива, инфраструктуру аэродромов, места сборки морских беспилотников, а также скопления противника в 142 населенных пунктах.

Системы ПВО перехватили четыре управляемые авиабомбы, 17 реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства и 417 украинских беспилотников самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

За время проведения специальной военной операции по состоянию на 25 мая 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

152 241 - дрон.

661 - ЗРК.

29 484 - танков и бронемашин.

1 725 - РСЗО.

35 082 - орудий.

62 503 - единиц спецтехники.

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