Представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков на недавнем брифинге заявил об успешном завершении операции по освобождению села Добропасово в Днепропетровской области силами группировки «Восток».
Он также представил сводку потерь Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки.
В частности, группировка «Север» ликвидировала около 170 украинских солдат, «Запад» – 180, «Южная» – 170, «Центр» – 290, «Восток» – 275, а «Днепр» – 50 военнослужащих.
Помимо 1135 украинских военнослужащих и иностранных наемников, командующий ВСУ Сырский потерял за сутки 16 единиц бронетехники, шесть артиллерийских систем и 88 автомобилей.
Российские Вооруженные силы, используя армейскую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию, поразили за это время хранилища боеприпасов и топлива, инфраструктуру аэродромов, места сборки морских беспилотников, а также скопления противника в 142 населенных пунктах.
Системы ПВО перехватили четыре управляемые авиабомбы, 17 реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства и 417 украинских беспилотников самолетного типа.
БОЕВАЯ СВОДКА
За время проведения специальной военной операции по состоянию на 25 мая 2026 г. уничтожены:
671 - самолет.
284 - вертолета.
152 241 - дрон.
661 - ЗРК.
29 484 - танков и бронемашин.
1 725 - РСЗО.
35 082 - орудий.
62 503 - единиц спецтехники.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ