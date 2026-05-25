Синий крошечный осьминожка: Ученые открыли в Тихом океане существо, место которому - в мультфильме

Биолог Войт сообщила об открытии неизвестного для науки вида синих осьминогов.

Синий крошечный осьминог жил себе в Тихом океане, пока его не поймали ученые. И ахнули: это же новый, до сих пор неизвестный науке вид! Теперь он носит имя Microeledone galapagensis и описан во всех деталях в журнале Zootaxa . Увы, ради науки осьминогу пришлось пожертвовать жизнью.

Открытие было сделано во время экспедиции к Галапагосским островам на научно-исследовательском судне “Наутилус”. Дело было еще в 2015 году, много лет ушло на подробное изучение и описание нового вида.

Крошечный голубой осьминог с Галапагосских островов

Подводный робот заметил на глубине 1773 метра недалеко от острова Дарвина необычное существо. Маленькое, всего 5 см длиной, удивительного синего цвета, и со щупальцами, как и положено осьминогу. Готовый герой мультфильма!

Робот его поймал и поднял на борт. А два собрата такого же окраса ускользнули, оставшись только на видео. Того единственного законсервировали в спирте и формалине и отправили в Чикаго - в лабораторию к Джанет Войт, специалисту по осьминогам, куратору Филдсовского музея.

- Я никогда не видела ничего подобного! - воскликнула она.

Вопреки привычному порядку вещей, осьминожку не стали препарировать. Он такой один, пусть сохранится во всей красе, решила исследовательница. И вместе с коллегой Стефани Смит изучила его на компьютерном томографе от клюва до щупалец.

Открытие еще раз показывает, как мало мы пока знаем об обитателях Мирового океана. Каждая новая глубоководная экспедиция приводит к находкам новых видов.

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