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Наука25 мая 2026 13:51

Синий крошечный осьминожка: Ученые открыли в Тихом океане существо, место которому - в мультфильме

Биолог Войт сообщила об открытии неизвестного для науки вида синих осьминогов
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Биолог Войт сообщила об открытии неизвестного для науки вида синих осьминогов.

Биолог Войт сообщила об открытии неизвестного для науки вида синих осьминогов.

Синий крошечный осьминог жил себе в Тихом океане, пока его не поймали ученые. И ахнули: это же новый, до сих пор неизвестный науке вид! Теперь он носит имя Microeledone galapagensis и описан во всех деталях в журнале Zootaxa . Увы, ради науки осьминогу пришлось пожертвовать жизнью.

Открытие было сделано во время экспедиции к Галапагосским островам на научно-исследовательском судне “Наутилус”. Дело было еще в 2015 году, много лет ушло на подробное изучение и описание нового вида.

Крошечный голубой осьминог с Галапагосских островов

Подводный робот заметил на глубине 1773 метра недалеко от острова Дарвина необычное существо. Маленькое, всего 5 см длиной, удивительного синего цвета, и со щупальцами, как и положено осьминогу. Готовый герой мультфильма!

Робот его поймал и поднял на борт. А два собрата такого же окраса ускользнули, оставшись только на видео. Того единственного законсервировали в спирте и формалине и отправили в Чикаго - в лабораторию к Джанет Войт, специалисту по осьминогам, куратору Филдсовского музея.

- Я никогда не видела ничего подобного! - воскликнула она.

Вопреки привычному порядку вещей, осьминожку не стали препарировать. Он такой один, пусть сохранится во всей красе, решила исследовательница. И вместе с коллегой Стефани Смит изучила его на компьютерном томографе от клюва до щупалец.

Открытие еще раз показывает, как мало мы пока знаем об обитателях Мирового океана. Каждая новая глубоководная экспедиция приводит к находкам новых видов.

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