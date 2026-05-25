В Сибири провели форум для молодых ученых, чтобы помочь специалистам найти дорогу в высокотехнологичный бизнес

Для студентов прошла карьерная встреча «Системные возможности» с представителями Фонда и работодателями. Фото: Владимир КОСТЕНКОВ.

В Томской области прошел (21-23 мая) XI Всероссийский форум молодых ученых, инженеров и предпринимателей «Юновус». Мероприятие объединило более 2000 участников со всей страны. Событие поддержала АФК «Система», а благотворительный фонд «Система» совместно с компаниями-партнерами подготовили масштабную программу для исследователей и разработчиков. Ключевой темой программы стала поддержка «молодой» науки и формирование открытого диалога с бизнесом.

На выставке инноваций высокотехнологичные работодатели и университеты Томска презентовали собственные разработки. Фото: Иван СИДОРИН.

В рамках форума состоялся бизнес-завтрак с молодыми учеными региона. На него пригласили свыше ста разработчиков из Томской области и представителей наукоемкого бизнеса. Гости обсудили, как перспективные научные разработки могут находить применение в реальном секторе экономики. Исследователи презентовали свои проекты руководителям десятка ведущих компаний — из сфер водородной энергетики, робототехники, электротехники, малотоннажной химии, ИТ, телекома, биотехнологий, фармацевтики и ряда других направлений.

— Технологическое предпринимательство не возникает по готовой формуле – это всегда сложная пересборка научной идеи, бизнес-модели, команды и рынка. Ученому важно понимать, как его разработка может стать востребованным продуктом, а предпринимателю – видеть потенциал научной школы и прикладных исследований. Поэтому такие площадки, как «Юновус», принципиально важны: они создают среду, где молодые исследователи, инженеры и бизнес начинают говорить на одном языке. Это не решает все задачи сразу, но формирует правильное движение – от отдельных проектов к устойчивой системе поддержки технологических лидеров, — отметил первый вице-президент АФК «Система» Феликс Евтушенков.

Первый вице-президент АФК «Система» Феликс Евтушенков на бизнес-завтраке с молодыми учеными Томской области. Фото: Владимир КОСТЕНКОВ.

Среди участников бизнес-завтрака был замдиректора по научной работе, старший научный сотрудник Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН Александр Гренадёров. Он представил проект по разработке ионно-плазменного оборудования для модификации поверхности материалов. Эта технология позволяет создавать покрытия, улучшающие физико-механические, антикоррозионные и медико-биологические свойства материалов. Среди прочего такие решения могут применяться при производстве медицинских имплантатов, повышая их безопасность для организма человека.

Проект Гренадёрова ранее был представлен на Конкурсе для молодых ученых, который организован Благотворительным фондом «Система», РАН и Роспатентом. Разработка получила поддержку благотворителей. В 2025 году на соискание направили 1205 разработок из 57 регионов России. Победителями стали авторы 46 прикладных научных проектов.

- Томск – один из сильных научно-образовательных центров страны, и для нас особенно важно, что молодые ученые региона активно включены в проекты Благотворительного фонда «Система» и наших индустриальных партнеров. Через Конкурс для молодых ученых, научные школы и прямой диалог с бизнесом мы помогаем перспективным разработчикам видеть запрос рынка, получать экспертную поддержку и понимать, как научная идея может стать прикладным решением для высокотехнологичных отраслей, – рассказала руководитель направления профориентации и наставничества Благотворительного фонда «Система» Алевтина Ксенофонтова.

Александр Гренадёров, победитель Конкурса для молодых ученых, рассказывает о собственной разработке представителям бизнеса. Фото: Владимир КОСТЕНКОВ.

Еще один инновационный проект представлен студентом химического факультета Томского государственного университета Корнеем Кретовым. Ученые разработал высокоэффективный катализатор для дегидрирования жидких органических носителей водорода. Технология призвана снизить себестоимость водорода и помочь развитию отечественных решений в сфере альтернативной энергетики.

На встрече также обсуждались разработки в сфере промышленной автоматизации, строительных материалов, связи, беспилотных систем, биотехнологий и медицины. Среди представленных решений — станок для автоматизированной сборки кабельных жгутов, база нормативов для 3D-печатных композитных строительных блоков, решения для 5G-инфраструктуры и мобильных телеком-платформ, а также биомедицинские проекты, созданные студентами и молодыми сотрудниками сибирских вузов.

Организаторы события объясняют, что для начинающих ученых такой формат позволяет получить обратную связь от потенциальных заказчиков технологий, лучше понять требования отрасли и скорректировать дальнейшую траекторию проекта с учетом практического применения. Для компаний-партнеров мероприятие также полезно: это шанс увидеть разработки на ранней стадии и оценить, какие из них могут быть интересны для дальнейшей экспертизы, пилотирования или развития в кооперации с университетами.

На пленарной сессии представители региона, образования, науки и бизнеса обсудили поддержку молодых ученых и исследователей. Фото: Иван СИДОРИН.

— Робототехника сегодня развивается как прикладная отрасль, где особенно важна связка инженерного образования, практических навыков и понимания реальных задач экономики. Для усиления такой практико-ориентированной подготовки совместно с Томским государственным университетом при поддержке Минобрнауки России планируется создание научно-образовательных робототехнических лабораторий. Они станут средой, где будущие инженеры смогут работать с индустриальными кейсами, развивать прикладные компетенции и лучше понимать запрос рынка, – поделился гендиректор АО «Корпорация Робототехники» Александр Алексеев.

Фондом совместно с партнерами на форуме также были организованы научно-технологический лекторий, выставка инноваций, мероприятия для студентов региона в образовательных организациях и двухдневный ИТ-хакатон — соревнование, где команды предлагали решение социально значимой задачи– разработки интеллектуального ассистента для приложения, который превратит онлайн-обучение в персональный маршрут развития молодого человека.