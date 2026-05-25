Губернатор Хабаровского края поручил использовать беспилотники для разведки при лесных пожарах

Фото: Вячеслав РЕУТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Соответствующее поручение глава региона дал во время оперативного совещания, на котором заслушал доклады о пожароопасной обстановке.

Министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Андрей Самойлов доложил, что за прошедшую неделю специалисты обнаружили 38 лесных пожаров. 30 из них уже ликвидированы на площади 13 тысяч гектаров, остальные остаются в работе. Наиболее сложная ситуация складывается в Верхнебуреинском, Амурском, Комсомольском, Бикинском, Солнечном районах, а также в районе имени Лазо.

По словам регионального министра лесного хозяйства, для помощи местным подразделениям в край прибыли 64 пожарных-десантника из федерального резерва и 30 специалистов из Республики Бурятия.

Губернатора интересовала эффективность использования технических средств. Выяснилось, что всего в распоряжении служб находится более 70 дронов, на прошлой неделе для разведки и координации применялось 34 БПЛА.

Андрей Самойлов уточнил, что дроны работают на каждом пожаре по мере необходимости с учетом погодных условий.

«Задача – применять в действии наши технические разработки. Мы должны использовать то, что производим», – акцентировал Дмитрий Демешин.

Глава региона поручил вице-губернатору Артему Мельникову активнее внедрять разработки местной компании для разведки при пожарах. Наиболее подвержены ландшафтным пожарам Хабаровский (21 пожар), Нанайский (15), Солнечный (15), Вяземский районы и район имени Лазо (12 пожаров).

«Это может говорить о неэффективной работе по профилактике», – заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и поручил комитету по гражданской защите внести предложения о привлечении виновных должностных лиц к ответственности. Главам проблемных районов и руководителям профильных ведомств предстоит подготовить подробные отчеты о принятых мерах.