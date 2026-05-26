Трагедия в Старобельске продолжает оставаться одной из главных тем в России. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия в Старобельске продолжает оставаться одной из главных тем в России. После завершения основных поисково-спасательных работ число погибших возросло до 21 человека. Еще 44 человека получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники СК РФ осматривают улики на месте удара ВСУ по колледжу в Старобельске

После этого бесчеловечного удара Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором произошедшее названо очередным свидетельством «нацистской и террористической сущности киевского режима».

Что заявил МИД России о трагедии в Старобельске

В распространенном заявлении МИД России подчеркивается, что удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске был нанесен преднамеренно по гражданскому объекту, где находились дети.

«Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима», - говорится в заявлении.

В МИД также заявили, что произошедшее является грубым нарушением международного гуманитарного права и международных конвенций о защите гражданского населения и детей.

Здание колледжа после атаки ВСУ. Фото: MAX-канал главы ЛНР Леонида Пасечника

Кроме того, ведомство сообщило, что после произошедшего Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса, связанным с производством и применением беспилотников.

«Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам», - сообщили в ведомстве.

Сколько человек погибло в Старобельске по состоянию на 26 мая

По последним данным, в результате удара по общежитию и учебному корпусу колледжа погиб 21 человек.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.

В результате попаданий беспилотников произошло обрушение значительной части здания. Несколько суток спасатели разбирали завалы, извлекая пострадавших и погибших.

Количество погибших в старобельском колледже возросло до 21 человека. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пострадавшие в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске

По информации медицинских служб, ранения в Старобельске после атаки ВСУ получили 44 человека.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что амбулаторную помощь получили 36 пострадавших.

В больницах ЛНР продолжают лечение восемь человек.

Здание общежития разрушено. Фото: Народный фронт ЛНР

«Состояние одного из них остается крайне тяжелым», - сообщил Кузнецов.

Еще трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Пострадавших в Старобельске после целенаправленных ударов ВСУ доставляют в Москву

Для оказания специализированной помощи часть пострадавших в Старобельске была направлена в федеральные медицинские центры.

25 мая в Москву доставили девушку 2003 года рождения, пострадавшую при атаке на общежитие.

По словам Алексея Кузнецова, пациентка была транспортирована бригадой службы медицины катастроф в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова.

Состояние девушки оценивается как тяжелое. Сейчас врачи проводят диагностику и определяют дальнейшую тактику лечения.

Также в столице продолжает лечение 23-летний парень, который ранее был доставлен из Старобельска с множественными переломами и тяжелыми повреждениями мягких тканей. Его состояние также остается тяжелым.

В общежитии старобельского колледжа. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Комментарии Кремля по поводу трагедии в Старобельске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны фактически проигнорировали трагедию в Старобельске.

«Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей», - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Россия продолжает доводить информацию о произошедшем до международного сообщества.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что виновные в атаке будут установлены и понесут наказание независимо от того, сколько времени на это потребуется.

По ее словам, ответственность за произошедшее должны нести не только непосредственные исполнители, но и те, кто оказывает поддержку Киеву.

Погибшие в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске

У разрушенного здания колледжа в Старобельске люди организовали стихийный мемориал. На стенде — 21 имя, 21 фотография. Совсем юные лица. Улыбающиеся. Полные надежд. Они учились на педагогов, хотели работать в школах, путешествовать по России, создавать семьи и растить детей.

На этой стене памяти и фото 19-летней Дарьи Сердюк. Она была сиротой, росла с бабушкой. После школы решила стать воспитателем. Подруги вспоминают: добрая, очень светлая. До диплома оставалось совсем немного. Ещё она мечтала увидеть Санкт-Петербург — собиралась поехать туда в ближайшее время. Вместе с Дашей погибла и 19-летняя Анна Погрибниченко. Аня легко находила общий язык с детьми. Ещё в школе помогала учителям с младшеклассниками. Потому и пошла в педагогику. Она заканчивала второй курс. И готовилась к свадьбе — парень сделал ей предложение.

19-летняя Анна Погрибниченко должна была выйти замуж

20-летняя Ирина Животикова тоже погиба во время атаки ВСУ. Девушка участвовала в конкурсе «Краса факультета — 2026» и завоевала титул «Мисс зрительских симпатий». Друзья говорят: таких, как Ира, было мало. А Настя Коваленко за дне недели до трагедии отметила 19-летние. Мамы у нее не было, с отцом виделась редко. Настя любила маленьких детей и легко находила с ними контакт. Ещё два года учёбы в колледже — и она стала бы воспитателем. Но её жизнь перечеркнули удары беспилотников, намеренно запущенных по общежитию, где спали дети.

Под завалами спасатели нашли тело 20-летнего Артёма Ковтуна. Сильный и крепкий парень — не только физически, но и духом. С лёгкостью брал тяжёлые штанги, был призёром турнира «Абсолютная сила». Погибла и 19-летняя Елена Мартимьянова. Нацисты за несколько недель до трагедии разбомбили ее дом. Мама и папа Лены остались без крыши над головой. А через две недели они потеряли и дочь.

Герои, спасшие детей в Старобельске

51-летний Константин Дубовой живёт по соседству с колледжем. В первые минуты мужчина бросился спасать детей.

— У меня у самого две дочери. Как я мог не пойти туда? Как я мог не спасти девочек? — говорит он. Мужчина сейчас лежит в реанимации с тяжелыми травмами.

Константин Дубовой спас двоих девочек, а сам подорвался на БПЛА. Фото: Вести Лугаск

31-летняя преподавательница колледжа Елена Юрьева спасла 33 студента. Ребята прибежали к ней за помощью, когда началась атака БПЛА. Она вывела их из-под обстрела и спасла им жизнь.

Елена Юрьева спасла из-под обстрела 33 студента

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавров заявил о подготовке Европы к нападению на Россию