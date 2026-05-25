Киллиан Мерфи едва не уступил свою роль в «Острых козырьках» Джейсону Стэтему

Киллиан Мерфи звезда сериала «Острые козырьки». Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки»

Киллиан Мерфи родился в скромной и не особо творческой ирландской семье. Мать преподавала французский (дедушка, дяди и тети тоже были учителями), а отец работал в департаменте образования. Киллиан же мечтал стать музыкантом. «Музыка была моей первой любовью. Когда я рос, она была повсюду. Раньше мы очень часто ходили на концерты традиционной ирландской музыки в пабы, я пил там «Фанту» через соломинку, слушая, как люди приходят с инструментами и играют. Они возникали на сцене словно по волшебству. А когда мне было около четырех лет, отец познакомил меня с «Битлз». В машине всегда были кассеты...»

Актер Киллиан Мерфи. Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Юношей вместе с братом Пайди он сколотил рок-группу, пел, играл на гитаре, и ребятам даже предложили контракт на несколько альбомов, но ничего из этой затеи не вышло: им пообещали слишком мало денег в обмен за права на все песни. Да к тому же «мой брат еще учился в школе, а я только поступил в университет. Мои родители ужасно боялись, что потеряют нас обоих в пасти рок-н-ролльного монстра. Поэтому мы сбежали от продюсеров. И я рад, что сбежали, потому что знаю нескольких парней, которые играли в группах и ничего не добились, - похоже, это сильно повлияло на их души».

В университете Киллиан вяло изучал юриспруденцию, к которой не чувствовал никакого призвания. В августе 1996-го он в течение нескольких недель окончательно провалил сессию, встретил свою будущую жену и получил роль в спектакле «Диско-свиньи». Последнее сразу ему безумно понравилось: «Сцена была размером примерно с бильярдный стол, но это был невероятный кайф. Электричество, которое гуляет между тобой и публикой, - самое прекрасное, что есть на свете. И я очень долго занимался актерской игрой только ради этого кайфа, и ни о чем не волновался. Пока через много лет не понял, что мне нужно это делать из-за ипотеки...»

Понемногу он начал сниматься в кино, в том числе появился в экранизации «Диско-свиней» - там-то его и заметил режиссер Дэнни Бойл, в тот момент больше всего известный по «Трейнспоттингу». И предложил главную роль в фильме «28 дней спустя» про эпидемию зомби-вируса, захлестнувшую Британию и весь мир. После премьеры в Великобритании и США Киллиан буквально проснулся знаменитым.

Через два года он столкнулся с Кристофером Ноланом, который снял его в «Бэтмене: начало» в роли Пугала - доктора Джонатана Крейна, который любит распылять на людей галлюциногены и вызывать у них чудовищные видения. (Мерфи, кстати, изначально пробовался на Бэтмена, но уступил роль Кристиану Бэйлу, о чем никогда не жалел - «Не думаю, что выбрать меня было бы правильным решением»). Нолан, раз поработав с каким-нибудь актером, потом часто работает с ним вновь и вновь, если понравилось: он снял Мерфи еще в двух фильмах о Бэтмене, в «Начале», в «Дюнкерке», и в конце концов дотанцевал его до «Оскара» за «Оппенгеймера».

Но и без Нолана у него все складывалось неплохо. В 2013-м он получил одну из самых важных ролей за всю карьеру - бандита Томми Шелби в сериале «Острые козырьки». Причем первым и главным выбором на эту роль для создателя сериала Стивена Найта был Джейсон Стэтем. Он встречался в Лос-Анджелесе с ним и с Мерфи одновременно, и сделал для себя вывод, что Стэтем будет идеален. «А Киллиан в жизни, во время встречи ну совершенно не был Томми!»

Актёр Джейсон Стэтем. Фото: Jaguar PS/Shutterstock/Fotodom

Мерфи понял, что теряет роль, и в отчаянной попытке все-таки ее получить написал Найту СМС: «Помни, я актер!» Тут Найт, видимо, задумался и все-таки утвердил Мерфи. А потом говорил: «Все дело в том, что он действительно актер, и умеет перевоплощаться. Если вы увидите его на улице, вы в это не поверите - он не имеет со своими героями ничего общего».

В жизни Мерфи - законченный интроверт. Он терпеть не может красные дорожки и светскую жизнь в целом. «Некоторые знаменитости всю свою жизнь проводят исключительно на страницах газет. Я это ненавижу. Чтобы такое происходило, нужно это постоянно подпитывать, а со мною не было связано ни одного скандала: я не сплю с кем попало, не напиваюсь до беспамятства...» Еще он никогда не критикует коллег и не высказывается о политике. Не ведет соцсети, избегает телешоу (впервые он появился в качестве гостя на ТВ в 2010-м, уже будучи большой звездой, и исключительно ради раскрутки очередного фильма), а когда его спрашивают, о чем бы он написал в своих мемуарах, категорически заявляет, что такая книга никогда не появится.

Но он все-таки иногда дает интервью. Из них явствует, что он уже почти 30 лет живет с одной женщиной, Ивонн МакГиннесс (официально они оформили отношения в 2004-м, у них двое сыновей, родившихся в 2005 и 2007 годах). На протяжении 15 лет был вегетарианцем, но не по моральным соображениям, а потому, что очень боялся коровьего бешенства; только перед съемками первого сезона «Острых козырьков» его заставили подкачаться («а то я выглядел как тощий ирландский чувак»), и тренер настоял на том, что нужно есть мясо. (Впрочем, потом Мерфи почти вернулся к вегетарианству, - рыбу и морепродукты он все-таки ест).

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки»

Его партнер по «Острым козырькам» Сэм Нил говорил о нем: «Он не дурак. Он не выставляет свою жизнь напоказ. И никогда не приходит на съёмочную площадку измотанным после бурного вечера. Он невероятно трудолюбив и невероятно хорош в том, что делает». А сам Мерфи добавляет: «Мне нравится просыпаться утром и становиться кем-то другим. Мне сложно развлекать публику, оставаясь самим собой. У меня это плохо получается, но в моих контрактах такое и не прописано!»

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