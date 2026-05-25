В космос отправили эмбрионы человека: Эксперимент поможет понять, могут ли люди размножаться за пределами Земли

Китайские ученые отправили на орбиту искусственные эмбрионы человека. Фото: Natali _ Mis/Shutterstock/Fotodom

Экспансию человека в космос помимо дороговизны и технической сложности сдерживает еще одно очень важное обстоятельство - мы не знаем, могут ли люди размножаться за пределами Земли. Эксперименты на эту тему ведутся с конца 1970-х годов, но окончательной вердикт так и не вынесен. Очередной шаг в этом направлении сделали китайские ученые, которые отправили на орбиту искусственные эмбрионы человека. Они выращиваются из стволовых клеток, в точности имитируют структуру настоящих эмбрионов. содержит большинство (но не все) типы клеток, они могут делиться и размножаться, но не способны развиться в плод. Идеальная лабораторная модель для экспериментов.

- Это не настоящий человеческий эмбрион, он не способен развиться в отдельную личность, - успокоил общественность Ю Лэцянь, научный сотрудник китайского Института зоологии, который возглавляет эксперимент проходящий на орбитальной станции “Тяньгун”.

В ходе его будут тестироваться два типа искусственных эмбрионов. Одни будут использовать для имитации прикрепления эмбриона к стенке матки. Вторые воспроизводят другой критический момент в развитии, когда клетки организуются в отдельные слои, из которых будут формироваться различные ткани и органы. Эмбрионы будут развиваться в течение 5 дней, затем их заморозят и вернут на Землю для сравнения с контрольной группой.

- Сравнивая развитие образцов из космоса и с Земли, мы сможем выявить факторы, влияющие на раннее развитие человеческих эмбрионов и решить проблемы, с которыми люди могут столкнуться во время длительных полетов в космосе, - пояснил Ю Лэцянь.

Эксперименты по размножению в космосе становятся актуальны по мере приближения человечества к созданию постоянной колонии за пределами Земли. Китай анонсировал создание Международной научной лунной станции к 2045 году.

Китайские ученые делают важный эксперимент, но он не сможет ответить на главный вопрос: возможно ли в принципе оплодотворение в космосе?

Напомним, как происходит оплодотворение. Сначала происходит слияние женской и мужской половых клеток, затем начинаются первые деления новых клеток, объясняла KP.RU тайну зарождения жизни профессор Ирина Огнева, доктор физико-математических наук, заведующая Лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН.

На первом этапе новые клетки берут материал для развития из материнской клетки. И только где-то к восьми клеткам (это примерно 3-й день развития) у человека начинает работать собственный геном, запускается программа собственного развития эмбриона. Это и есть решающий момент. А у китайцев искусственные эмбрионы имитируют фазы эмбрионального развития в период от 14 до 21 дня после оплодотворения.

Что может помешать зачатию в космосе? Возможно, в условиях с измененной силой тяжести нарушается взаимодействие клеток друг с другом. Недавно ученые из Австралии, изучая поведение сперматозоидов в условиях искусственной невесомости, обнаружили, что у мужских половых клеток нарушается система “навигации” и они не могут найти путь к яйцеклетке.

Насколько фатальна эта проблема, и как ее можно решить - на этот вопрос ответят только новые эксперименты на орбите.

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