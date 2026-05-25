«Они не скрывают, что хотят нас уничтожить»: трагедия в Старобельске стала последней каплей

На прошлой неделе ВСУ массово убили детей в Старобельске Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В МИД России сделали официальное заявление. Возможно, одно из самых важных за годы СВО: ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве и центрам принятия решений. Дипломатам, киевлянам предложено покинуть украинскую столицу.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с директором центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексеем Подберезкиным.

НАЧАЛОСЬ ПРИ БАЙДЕНЕ?

- Такое страна ждала давно - почему только сейчас?

- Общественное мнение давно было однозначно сориентировано в пользу того, что мы слишком мягко реагируем на те бандитские удары, террористическую стратегию, которая начала реализовываться Киевом еще в 2024-м, при Байдене. Именно тогда наносились уже террористические удары по нашим городам. И постепенно, с развитием беспилотников, снижением их цены и наращиванием их количества, противник наносил удары по незащищенным гражданским объектам. Когда наносится удар по занимающему огромную территорию нефтеперерабатывающему заводу в Капотне — конечно, будут жертвы. И конечно, требования жестких ответных мер звучали все громче.

- Это стало лейтмотивом последних месяцев.

- Да, и когда на прошлой неделе ВСУ массово убили детей в Старобельске, и это не получило однозначной оценке ни в ООН, ни в других международных организациях - это еще больше подстегнуло. Видимо, мы взяли на себя определенные обязательства в Анкоридже — с тем, чтобы смягчать нашу реакцию для того, чтобы были переговоры. Но переговоры о мирном соглашении не начинаются. А террористические акции учащаются. И вот, что называется, достало.

ОТВЕТНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ?

- В ответ на удары по Киеву мы сейчас тоже получим эскалацию? Либо надо бить так, чтобы противник уже не мог поднять головы?

- Конфликт принял экзистенциальный характер. Они же не скрывают, что хотят нас уничтожить, а ресурсы наши поделить. У нас всегда, до сих пор, инициатива в эскалации принадлежала той стороне. Мы-то, до начала СВО, всегда предлагали соглашение - сначала с Европой, потом с США. Ездил туда наш министр иностранных дел с представительной делегацией. Были Минские соглашения. Потом Стамбул. И в стране нашей сложилось мнение, что политико-дипломатические методы исчерпаны. И возможен только военно-технический ответ. СВО должна закончиться нашей победой. Других вариантов нет, иначе - уничтожение нашего государства и раздел его территории.

МАССИРОВАННОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ

- В заявлении МИД говорится о начале последовательных ударов по предприятиям ВПК в Киеве и центрам принятия решений. Не кажется ли формулировка несколько, скажем, обтекаемой?

- У внешнеполитического ведомства и должны быть такие формулировки. Да, удары будут наноситься по заводам ОПК и центрам принятия решений. Да, мы об этом и раньше говорили. Сейчас речь идет о массированности и интенсивности. Ранее задавались вопросы: а почему не бьют вот по этим целям? Грубо говоря, если бы была разрушена плотина на Днепре, то смыло бы остров вместе с Главным управлением разведки, которое там расположено. А многие цели мы обходили, говорили — там тоже русские люди, и мы ведем себя очень аккуратно. Так и последний воскресный удар наносился после предупреждения и ночью, когда на объектах либо вовсе нет никого, либо мало кто есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чаша терпения переполнилась: Россия объявила системные удары по Киеву, иностранцев призвали покинуть город

Удар по Старобельску понадобился Зеленскому для вовлечения Европы в прямую войну с Россией