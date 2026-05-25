Сергей Степашин: Зеленского ждет судьба Гитлера, он тоже закончит в бункере

Сергей Степашин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

…-Сергей Вадимович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Гамов, помощник Степашина.

- Да, Саша, добрый день.

- Вот буквально несколько часов назад вышло специальное заявление Министерства иностранных дел России.

- Да, я почитал жесткое заявление МИДа. Жесткое и правильное во всех отношениях, - приводит слова Степашина сайт KP.RU.

- Просто я почему именно вам решил позвонить? Потому что в ваших интервью крайних недель вы именно с такими предложениями, в общем-то, так выступали.

- Давай я позволю себе очень коротко напомнить, что два года назад на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге (Степашин возглавляет Ассоциацию юристов России. - А.Г.) я от имени нашей общественной организации заявил о том, что пришло время признать Зеленского террористом. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

- Давайте напомним…

- Я еще раз хочу повторить, что Зеленский и его банда - террористы. А с террористами нужно действовать только одним способом. Они должны быть уничтожены.

- И такие гуманные строки в этом заявлении: «… Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представительства международных организаций, о необходимости как можно быстрее покинуть город».

- Слушай, об этом уже не раз мы говорили, помнишь, и в преддверии 9 Мая, когда Зеленский нам угрожал.

Нет, совершенно очевидно, я вообще не понимаю, как террорист и бандит спокойно бегает по улицам, дает интервью, к нему приезжают его пособники, с Западной Европы в том числе.

А плюс - я посмотрел выступления некоторых руководителей, в том числе Мерца, французскую хромую утку Макрона и прочих… (Я про прибалтов не говорю, постоянно, тявкающих на нас.) О том, что они осудили наш удар возмездия по Киеву… Но ни слова не сказали об убийстве детей. Вот и все, собственно говоря.

Поэтому я понимаю и разделяю жесткость заявления нашего МИДа.

Может быть, надо было это сделать пораньше, с моей точки зрения.

- Ну, и я не могу еще не поделиться… Да. вы, наверное, видели выступление Марии Захаровой в программе у Владимира Соловьева - там очень грамотное обоснование российской позиции…

- Да, Мария всегда жестко и точно формулирует мысли. Правильно делает, я ее полностью здесь поддерживаю.

Не только она, кстати.

Дмитрий Медведев, по-моему, еще более остро выступает, как экс-президент страны и зампред Совета безопасности, не стесняется говорить то, что есть на самом деле.

Тем более, что он возглавляет Попечительский совет нашей Ассоциаций юристов России, это тоже надо иметь в виду.

- Да… «Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребёнка 1989 года и ряда других значимых международных актов», - это тоже строки из заявления МИДа.

- Да ну, разве главаря киевского режима и его кукловодов остановят какие-то Женевские конвенции? Они напрочь забыли и про эти конвенции, и про международное право.

Это уже не двойная мораль Запада, это - вообще ее отсутствие. Идет война против нас, что мы, не понимаем, что ли? Идет развязанная война Запада против России.

Мы все как-то стеснительно об этом поговориваем. Пока…

- Не могу не спросить, сегодня впервые днем показали кадры, что творилось в Киеве ночью, когда «Орешник» прилетел.

- А что они думали, что мы будем молчать, что ли? Предупредили, получили. Это война, я еще раз хочу подчеркнуть.

- И, по-моему, настоящая паника уже на Западе. Как бы вы это прокомментировали?

- Если ты помнишь, когда только началась спецоперация, этот наркоман сразу по бункерам же бегал тогда. Сидел там, прятался. Потом выполз.

Теперь пускай думает, он и его группа сподвижников.

Гитлер тоже свою судьбу закончил в бункере, ты знаешь. И он, и Геббельс, и вся остальная банда.

Судьба их ждет такая же… У меня сомнений нет.

- Все, спасибо вам огромное.