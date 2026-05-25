Сергей Степашин: Зеленского ждет судьба Гитлера, он тоже закончит в бункере

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
…-Сергей Вадимович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Гамов, помощник Степашина.
- Да, Саша, добрый день.
- Вот буквально несколько часов назад вышло специальное заявление Министерства иностранных дел России.
- Да, я почитал жесткое заявление МИДа. Жесткое и правильное во всех отношениях, - приводит слова Степашина сайт KP.RU.
- Просто я почему именно вам решил позвонить? Потому что в ваших интервью крайних недель вы именно с такими предложениями, в общем-то, так выступали.
- Давай я позволю себе очень коротко напомнить, что два года назад на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге (Степашин возглавляет Ассоциацию юристов России. - А.Г.) я от имени нашей общественной организации заявил о том, что пришло время признать Зеленского террористом. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
- Давайте напомним…
- Я еще раз хочу повторить, что Зеленский и его банда - террористы. А с террористами нужно действовать только одним способом. Они должны быть уничтожены.
- И такие гуманные строки в этом заявлении: «… Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представительства международных организаций, о необходимости как можно быстрее покинуть город».
- Слушай, об этом уже не раз мы говорили, помнишь, и в преддверии 9 Мая, когда Зеленский нам угрожал.
Нет, совершенно очевидно, я вообще не понимаю, как террорист и бандит спокойно бегает по улицам, дает интервью, к нему приезжают его пособники, с Западной Европы в том числе.
А плюс - я посмотрел выступления некоторых руководителей, в том числе Мерца, французскую хромую утку Макрона и прочих… (Я про прибалтов не говорю, постоянно, тявкающих на нас.) О том, что они осудили наш удар возмездия по Киеву… Но ни слова не сказали об убийстве детей. Вот и все, собственно говоря.
Поэтому я понимаю и разделяю жесткость заявления нашего МИДа.
Может быть, надо было это сделать пораньше, с моей точки зрения.
- Ну, и я не могу еще не поделиться… Да. вы, наверное, видели выступление Марии Захаровой в программе у Владимира Соловьева - там очень грамотное обоснование российской позиции…
- Да, Мария всегда жестко и точно формулирует мысли. Правильно делает, я ее полностью здесь поддерживаю.
Не только она, кстати.
Дмитрий Медведев, по-моему, еще более остро выступает, как экс-президент страны и зампред Совета безопасности, не стесняется говорить то, что есть на самом деле.
Тем более, что он возглавляет Попечительский совет нашей Ассоциаций юристов России, это тоже надо иметь в виду.
- Да… «Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребёнка 1989 года и ряда других значимых международных актов», - это тоже строки из заявления МИДа.
- Да ну, разве главаря киевского режима и его кукловодов остановят какие-то Женевские конвенции? Они напрочь забыли и про эти конвенции, и про международное право.
Это уже не двойная мораль Запада, это - вообще ее отсутствие. Идет война против нас, что мы, не понимаем, что ли? Идет развязанная война Запада против России.
Мы все как-то стеснительно об этом поговориваем. Пока…
- Не могу не спросить, сегодня впервые днем показали кадры, что творилось в Киеве ночью, когда «Орешник» прилетел.
- А что они думали, что мы будем молчать, что ли? Предупредили, получили. Это война, я еще раз хочу подчеркнуть.
- И, по-моему, настоящая паника уже на Западе. Как бы вы это прокомментировали?
- Если ты помнишь, когда только началась спецоперация, этот наркоман сразу по бункерам же бегал тогда. Сидел там, прятался. Потом выполз.
Теперь пускай думает, он и его группа сподвижников.
Гитлер тоже свою судьбу закончил в бункере, ты знаешь. И он, и Геббельс, и вся остальная банда.
Судьба их ждет такая же… У меня сомнений нет.
- Все, спасибо вам огромное.