Нарушения обоняния, вкуса и чувства времени: профессор-невролог рассказала о неожиданных предвестниках болезни Альцгеймера

Одна из недавно возникших гипотез развития болезни Альцгеймера говорит о том, что ее предвестниками могут быть нарушения обоняния. Фото: Svittlana/Shutterstock/Fotodom

Случалось ли вам забывать число и день недели? Жалуется ли кто-то из близких старшего возраста, что привычные запахи стали слабее, вкус продуктов «не тот»? Причины таких казусов могут быть разными - от сильного стресса до недавно перенесенного ковида. Но в некоторых случаях нарушения обоняния, вкуса, чувства времени и ряд других изменений оказываются предвестниками тяжелого недуга - болезни Альцгеймера (БА).

Что известно сегодня об этапах развития БА и самых ранних «тревожных звоночках», рассказала на заседании научного совета РАН «Науки о жизни» руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук, профессор Анна Боголепова.

ОТ ПЕРВЫХ СИМПТОМОВ ДО ДЕМЕНЦИИ - 2-7 ЛЕТ

До того, как станут заметны явные симптомы болезни Альцгеймера - нарушения памяти, ориентации в пространстве и др. - проходит в среднем 15-20 лет. Все это время ни сам пациент, ни его близкие даже не догадываются, что в головном мозге идут необратимые разрушительные процессы.

- После долгой доклинической стадии (когда нет вообще никаких признаков недуга. - Ред.) пациенты переходят к появлению первых клинических симптомов, - рассказывает профессор Боголепова. - Эти симптомы могут быть связаны не только с когнитивными нарушениями (то есть ухудшением памяти, концентрации внимания, мышления). Но и с различными поведенческими, нейропсихиатрическими расстройствами (в частности, как рассказывали «КП» врачи-неврологи, пациент может все помнить, но начинает себя неправильно, неадекватно вести).

Такой период - его называют стадией додементных нарушений, то есть предшествующих деменции, тоже может длиться относительно долго.

- Каждый пациент, у которого есть болезнь Альцгеймера, обязательно проходит эту стадию. У некоторых - примерно 15% - деменция развивается в течение 2-х лет. У 30% - в течение 5 лет, - отметила доктор Боголепова.

От редакции: в среднем, по данным научных источников, срок перехода в деменцию после ранних симптомов при БА составляет 4 года, максимум - 7 лет. При этом у части людей возможны временные спонтанные улучшения. Так, одна из научных работ показала:

* около 5% больных, или примерно каждый двадцатый, имеющий додементные нарушения (см. выше), временно возвращаются в нормальное состояние;

* 3% пациентов с легкой стадии деменции переходят на более ранний этап додементных нарушений;

* 1,8% с умеренной деменцией возвращаются к легкой;

* 1,3% с тяжелой деменцией возвращаются к умеренной.

Почему так происходит - одна из загадок работы головного мозга. Но, к сожалению, улучшения почти всегда лишь временные. Полностью остановить прогрессирование болезни Альцгеймера медицина пока не в силах. Врачи бьются за то, чтобы замедлить деградацию мозга и разрушение личности. Для этого важно начать принимать лечебные меры как можно раньше. Поэтому исследователи уделяют большое внимание изучению самых ранних предвестников БА.

ИЗОЛЯЦИЯ «ЦЕНТРА ПАМЯТИ»

Одна из недавно возникших гипотез развития болезни Альцгеймера говорит о том, что ее предвестниками могут быть нарушения обоняния и вкуса, рассказала Анна Боголепова.

- Возможно, это связано с тем, что на ранних стадиях БА разрушительные процессы поражают первичную сенсорную кору головного мозга (области, отвечающие за прием и обработку информации от органов чувств. - Ред.), - поясняет эксперт. - Это приводит к развитию сенсорных нарушений - обоняния, вкуса.

В результате мозг недополучает важную информацию от органов чувств. Такая «изоляция» бьет по гиппокампу - ключевому участку мозга, который отвечает за память, ориентацию в пространстве и другие когнитивные функции. «Это способствует дополнительному повреждению гиппокампа и последующему прогрессирующему нарушению памяти и других проявлений деменции», - описывает врач.

Человек начинает неправильно рассчитывать время. Фото: garetsworkshop/Shutterstock/Fotodom

ФЕНОМЕН УТЕКАЮЩЕГО ВРЕМЕНИ

Еще одним неожиданным признаком, ранним предвестником болезни Альцгеймера может быть нарушение чувства времени. Это не просто забывание дней рождения друзей или даты первого свидания с супругой. А более глубокий сбой в работе мозга. По-научному такое состояние называется «дисхронометрией». Человек теряет способность точно отслеживать ход времени, из-за чего минуты могут казаться часами и наоборот. Как отмечается в научных источниках, чувство времени - вовсе не врожденное свойство. На самом деле это сложный когнитивный процесс, напрямую зависящий от работы памяти и внимания.

Ключевое исследование, опубликованное в 2023 году, подтвердило, что нарушения восприятия времени могут возникать у пациентов с Альцгеймером на доклинической стадии. То есть когда еще нет явных проблем с памятью, мышлением или ориентацией в пространстве. Бывает, человек смутно ощущает: с ним, кажется, «что-то не так». Но стандартные нейропсихологические тесты еще не выявляют отклонений, характерных для БА.

На ранних этапах сбои чувства времени нередко выглядят как безобидные странности, которые сам человек или его близкие могут списывать на усталость, стресс или естественное старение, говорят врачи. Самые распространенные примеры:

- Феномен «утекающего времени»: появляется ярко выраженное ощущение, что время ускорилось или замедлилось. Скажем, ожидание автобуса на остановке в течение 5-10 минут ощущается как полчаса или даже час.

- Дезориентация в днях и датах: с большим трудом удается вспомнить, какое сегодня число или день недели. Возникает путаница со временем суток, например, утро путается с вечером. Человек может начать собираться на работу в ночи, будучи искренне уверенным, что пора выезжать.

- Нарушение последовательности действий: привычные многоэтапные дела начинают вызывать сложности. Скажем, путаются шаги при готовке давно знакомого блюда.

- Ошибочная оценка времени в пути: человек начинает неправильно рассчитывать время на дорогу до знакомого места. Например, поездка, которая обычно занимает 40 минут, в его представлении становится 15-минутной, что приводит к постоянным опозданиям.

! Если вы замечаете у себя или у пожилого родственника подобные проявления, нужно обязательно обратиться к врачу-неврологу.

В ТЕМУ

«Не естественное старение, а болезнь, которую нужно лечить»

- В среднем, по мировой статистике, от появления симптомов до первого обращения к врачу у пациентов с болезнью Альцгеймера проходит три года, - рассказала профессор Боголепова.

Причиной задержек часто становится недооценка опасности изменений в состоянии таких людей. Увы, подобное восприятие нередко встречается и у медработников.

- По данным Всемирной организации здравоохранения, 62% медицинских работников (к которым обращаются пациенты с БА. - Ред.) считают деменцию частью нормального старения, - отмечает эксперт. - В результате очень большой процент пациентов, обратившихся в организации первичной медико-санитарной помощи (в первую очередь это районные поликлиники. - Ред.), не получают должной диагностики, позволяющей выявить когнитивное расстройство.

Проще говоря, прием врача заканчивается традиционным вердиктом: а что вы хотите - возраст. «Из-за этого мы пропускаем ту самую первоначальную стадию клинических проявлений, на которой медицинское вмешательство может быть максимально эффективным», - подчеркнула Анна Боголепова.

Какой может быть выход? Специалисты советуют стараться попасть в специализированные медцентры - государственные клиники памяти, центры неврологии и т.п. Чем раньше удастся «поймать» начало отклонений в мышлении, восприятии, поведении человека с Альцгеймером, тем больше шансов, что лечение отсрочит переход в стадию тяжелой деменции. Больной дольше сохранит свою личность, возможность полноценно жить и общаться с близкими.

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