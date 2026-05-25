Уникальный фолиант из Рязани теперь продается в Москве

Целый век жизни Рязанского края – в ярких публикациях «Комсомольской правды»

В прошлом году газета «Комсомольская правда» отмечала 100 лет с момента своего основания. К этому событию рязанская редакция «КП» подготовила, опубликовала и представила первую медиаисторию региона за целый век глазами журналистов «Комсомолки» – ежевечник. К очередному дню рождения крупнейшего в стране медиахолдинга, 24 мая, книга появилась в продаже фирменного интернет-магазина, где заказать ее может каждый. Торговая онлайн-площадка «Комсомолки» давно полюбилась читателям. Там жители со всех регионов страны находят редкие издания и целые книжные коллекции, созданные медиахолдингом.

Ежевечник – сборник лучших публикаций о Рязани и Рязанской области за столетие. Его подготовили журналисты прошлого и настоящего совместно с сотрудниками Рязанской областной научной библиотеки имени Горького.

Он стал новым словом не только в российском лексиконе, но и в сфере печатных СМИ. До сих пор никто ничего подобного не издавал. Название сборника подсказал Институт русского языка РАН, и теперь термин станет региональным брендом, достоянием рязанской ментальности.

Это во всех смыслах уникальная книга – путешествие по истории страны в призме Рязанского региона (губернии, района, области) и самой газеты «Комсомольская правда». Это экскурс по горячим темам и нравственным ценностям, по стилю верстки и изложения материалов. Менялось общество, менялись настроения в нем, трансформировалась и подача редакционных текстов. Уникальность издания в том, что в нем досконально воспроизведены и верстка газетных полос, и фотографии, и стилистика, соответствующие своему времени. Подумать только – в 20-х годах ХХ века на одной газетной новостной «страничке» умещалось до 15 текстов! Сейчас в среднем – 3-5.

Удивителен и формат издания – он является образчиком классического фолианта, то есть книги с твердой обложкой большого формата, собранной из целых типографских листов бумаги, сложенных пополам.

В ежевечнике «Комсомольская правда» собраны самые интересные публикации о Рязанском регионе, которые выходили на федеральных полосах газеты с 1925 по 2025 годы. По словам генерального директора «КП-Рязань», идейного разработчика и организатора проекта Николая Мальцева, «читатель сможет проанализировать, как воспринималась Рязанщина остальной страной, через какие материалы формировалось представление россиян о жизни региона, о его жителях – то есть о нас с вами».

Чтобы родилась эта книга, ее создателям пришлось перелопатить почти 300 тысяч страниц старых публикаций, да и не по одному разу…

Огромный труд, выполненный в сжатые сроки, маленьким, но профессиональным коллективом, теперь доступен всем любителям истории и хорошей документалистики. Чтобы пополнить домашнюю библиотеку экземпляром этого редкого издания достаточно просто пройти по ссылке и оформить заказ.

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