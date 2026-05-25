Зеленский решил навести порядок в собственном «доме» Фото: REUTERS.

Устав от зарубежных вояжей и заграничных «гастролей», украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский решил навести порядок в собственном «доме» и устроил встречу с депутатами фракции «Слуга народа» в Верховной раде (если кто забыл, это партия Зеленского, которая была создана специально под Василия Голобородько, главного героя одноименного сериала, в образе которого нынешний «просрочка» пошел на президентские выборы в 2019-м).

От депутатов потребовали соответствовать строгому дресс-коду, хотя сам Зеленский не снимает кроссовки на толстенной подошве и ходит в спортивной куртке в стиле милитари, а на входе чуть ли не обыскали, потребовав сдать телефоны и прочие гаджеты, которые могли бы записывать происходящее. Можно было бы предположить по такому началу, что Зеленский расскажет депутатам что-то сверхважное и сверхсекретное, однако ничего подобного не произошло.

Как рассказал депутат Рады Ярослав Железняк (фракция «Голос»), «на самом деле не было ни одного предметного вопроса: не было просьбы проголосовать, не было кадровых вопросов, никто не спрашивал о «Династии», Миндиче и Ермаке. Просто формальная встреча. Не стало ни лучше, ни хуже».

B ближайшие месяцы Трамп, у которого все никак не получается прекратить войну с Ираном, волей-неволей обратит свой взор к Украине Фото: REUTERS.

Впрочем, кое-что «просроченный» своим уполномоченным «слугам» все-таки сообщил. По его словам, «есть большие надежды на завершение горячей фазы конфликта до ноября этого года», а где-то летом может наступить некое перемирие. Потому что, как поделился с депутатами «просроченный», у украинской стороны «уже есть понимание того, как выйти на соответствующие договоренности с Россией», и даже некие рычаги для этого имеются.

- На встрече с депутатами президент в очередной раз назвал очередную дату теоретического окончания войны. Я думал ее написать, - сыронизировал все тот же депутат Железняк. - Но, учитывая, что на каждой встрече это звучало по-разному и каждый раз не соответствовало действительности, то нет никакого смысла это делать.

Между тем, все не так однозначно. Ноябрь в данном случае характерен, в первую очередь, тем, что именно в начале этого месяца состоятся выборы в Конгресс США, и многие эксперты считают, что в ближайшие месяцы Трамп, у которого все никак не получается прекратить войну с Ираном, да еще на своих условиях, волей-неволей обратит свой взор к Украине и подвергнет «просрочку» невиданному прессингу. Некоторые из этих источников уже не намекают, а впрямую говорят о том, что у Уиткоффа заготовлено много интересного о Зеленском, чем он намерен вскоре с ним поделиться, что должно повысить лояльность «просроченного».

Естественно, ничего из этого Зеленский депутатам не сказал. А лишь призвал всех к единству в ближайшие месяцы. Косвенно это подтвердил и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сформулировав главную задачу для депутатов из фракции «Слуга народа».

- Следующие 6 месяцев должны стать периодом максимальной концентрации усилий и стабилизации работы страны, - сообщил Арахамия и упомянул, что это необходимо для достижения Украиной «справедливого мира».

Впрочем, в одном Железняк абсолютно прав, пусть и по другой причине. Обещания Зеленского не имеют под собой никаких оснований лишь по той причине, что Зеленский не учитывает мнение Москвы и не намерен выполнять условия, поставленные Россией. А в итоге с таким подходом он может устанавливать мир с самим собой, Арахамией или даже с самим Трампом. К реальности это не имеет никакого отношения. Тем более, после амбициозных планов Зеленского "нарастить дальнобойные удары по России".

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