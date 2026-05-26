Это нежное слово «конфи»

Фото: Леонид ЗАХАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Про важность завтрака в жизни едока нам уже все уши прожужжали. Но какой тут завтрак, когда после пробуждения одно только желание - снова поспать. И никакого аппетита.

Говорят, надо дать организму проснуться. Кому-то кофе помогает. Кто-то лезет под ледяной душ (сон как рукой снимает, но аппетита не прибавляет). Кто-то выходит на пробежку под звуки Клавы Коки в наушниках.

А есть такие люди, которые прекрасно просыпаются в процессе приготовления завтрака. Потому что приходится фантазию включать, варианты разные придумывать и прочие мыслительные процессы запускать.

Вот мы сейчас, к примеру, возьмем дюжину помидоров черри и начнем фантазировать, что бы с ними такое сотворить. На ум приходит нежное слово «конфи». Берем его за основу.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помидоры складываем в небольшую сковородку или форму для запекания, сбрызгиваем оливковым маслом, посыпаем крупной солью, добавляем пару долек чеснока и какой-нибудь душистой травки (тимьяна или розмарина). Ставим в не очень горячую (примерно 160 градусов) духовку минут на 15 - 20, но далеко не отходим - поглядываем, чтобы помидоры слегка сморщились, подвялились, дали сок, но не превратились в кашу (вот это и есть отчасти конфи).

Уже не так хочется спать, да?

Теперь надо решить, что у нас будет сырной основой. Можно взять рикотту или крем-сыр. Можно отжать йогурт, чтобы он стал плотнее. Выкладываем эту белоснежную массу на тарелку, в центре делаем неглубокий кратер, в него заливаем немного меда с хлопьями красного перца. Нюанс: лучше этот мед предварительно прогреть на слабом огне вместе с хлопьями, вкуснее будет.

А по краям - те самые помидоры. Сок, который они дали за время заточения в духовке, это отдельная песня. Его надо до последней капли вымакать куском обжаренного хлеба.

Тут всего три главных вкуса - томатный, сырный и медовый. Но это как раз тот случай, когда говорят: созданы друг для друга.

Ну все, теперь можно сказать себе «доброе утро», окончательно проснуться и приниматься за завтрак.

Секретный ингредиент

В самое яблочко

Уже совсем скоро главной темой бурных общественных дискуссий снова станет окрошка: на квасе ее делать или на кефире (еще непременно подтянутся амбассадоры айрана или просекко, но на них можно не обращать внимания ввиду малочисленности).

Мы от этих споров сознательно держимся в стороне, но некоторые инновационные идеи поддерживаем и даже пропагандируем.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня наш главный герой - моченое яблоко. Хрусткое, с приятной кислинкой. Его следует нарезать мелким кубиком, но не слишком мелким, чтобы когда попадется такой кубик на зуб, было ощущение того самого хруста.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Просто берем и добавляем это яблоко в обычную окрошечную смесь и заливаем квасом. Все-таки квасом, а не кефиром, потому что процесс взаимодействия моченых фруктов с кисломолочными продуктами еще не до конца исследован.

Посвящается всем, кому в окрошке недостает кислинки.