Квартиры в сталинских высотках стоят дороже, чем в башнях Москвы-Сити: зачем богатые люди покупают жилье в старых небоскребах

Сталинские высотки стали украшением многих столичных районов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В московской архитектуре уже давно накладываются друг на друга «культурные слои» разных эпох. Модный хай-тек может соседствовать с модерном доходных домов, построенных до революции, а русское узорочье церквей - с классицизмом. При этом лучшими образцами советского наследия навсегда останутся знаменитые сталинские высотки - на Котельнической набережной, Кудринской площади, Красных Воротах и так далее. Не просто дома, а целые ансамбли со шпилями, уходящими в небо. Внутреннее убранство соответствует - роскошные входные группы, отделанные дорогими материалами (камень, дерево, мрамор), подземные стоянки для машин. В 1950-е сюда заселяли самых заслуженных людей СССР - партийных функционеров, ученых, деятелей культуры и спорта. Словом, квартиры в этих домах были подтверждением высочайшего статуса.

Прошло много лет. Знаменитостей, которым выдавали квартиры, давно нет в живых. Но высотки по-прежнему считаются одними из самых дорогих домов Москвы. Даже несмотря на проблемы со старыми коммуникациями и цены - квадратные метры здесь зачастую дороже апартаментов в башнях Москвы-Сити.

МИЛЛИАРД ЗА КВАРТИРУ

- Эти дома ввели в эксплуатацию больше 70 лет назад, но они по-прежнему считаются уникальной недвижимостью с высокой стоимостью за квадратный метр, - говорит основатель агентства недвижимости Top Broker estate Лина Оболенская. - Предложение сильно ограничено, квартир в продаже практически нет. В высотке на Кудринской площади сейчас показывают всего 6 квартир - со стоимостью квадрата от 667 тысяч до 1,5 млн рублей. В высотке на Красных Воротах в продаже всего 4 лота до 1,7 млн рублей за квадрат, а в высотке на Котельнической всего одна.

- У каждого из этих домов есть свои преимущества, - объясняет брокер по недвижимости компании ANWIN Дан Саркисян. - Например, у высотки на Котельнической набережной лучшие виды на город. У дома на Кудринской площади - более приватная аудитория, дипломатическая и творческая. А вот на Красных Воротах квартиры подешевле. Хотя если сравнивать со стоимостью жилья в новостройках на окраине Москвы (280 - 450 тыс. руб./кв. м), высотки все равно дороже в 2 - 4 раза. Для людей, которые покупают квартиры в высотках, эти лоты имеют коллекционную ценность - престижные дома, связанные с историей страны.

Стоимость квартир в сталинских высотках может доходить до миллиарда рублей.

- Мне встречались объекты с ценником до 950 млн рублей - это были пентхаусы (то есть верхние этажи с панорамными видами. - Авт.) с объединенными этажами (в результате скупки нескольких соседних квартир. - Авт.). На Котельнической продавали за 750 млн рублей многокомнатную квартиру с шикарным ремонтом. Но более реалистичная цена за премиальные квартиры - 180 - 400 млн.

Покупателей привлекает антураж советской эпохи - холлы отделаны, как дворцы или музеи. При этом внутри квартир владельцы делают современный ремонт. Внизу - одна из комнат трешки за 160 млн рублей. Фото: cian.ru

Фото: cian.ru

ПРОДАЖИ «ДЛЯ СВОИХ»

Квартиры с подтвержденной историей, в которых когда-то жили знаменитости, обычно дороже других.

- Если квартира принадлежала известным артистам, писателям, дипломатам или партийной элите, к рыночной стоимости могут добавить от 10 - 30%, - продолжает Саркисян. - Также ценятся оригинальные интерьеры эпохи. Это имеет значение для коллекционных покупателей. А для прагматичных клиентов важнее планировка и вид.

Риелторы отмечают, что большинство выставленных на продажу квартир на публичных сайтах даже не появляются.

- Крупные агентства ведут закрытые базы, а покупатели заранее оставляют запросы на конкретные дома, - объясняет Дан Саркисян.

- Полагаю, что дополнительно сейчас до 20 квартир находятся именно в стадии закрытых продаж, - считает эксперт Оболенская.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

ТИПИЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Лина Оболенская отмечает, что любому покупателю жилья в высотках потом приходится раскошеливаться и на реновацию - ни для кого не секрет, что в этих домах совсем беда с «уставшими» коммуникациями и инженерными системами.

- Практически всегда новый собственник проводит полную замену инженерии и стояков, делает шумоизоляцию, а дальше внедряет системы климата и «умного дома», - уточняет Дан Саркисян. - В итоге получается, что снаружи исторический фасад, а изнутри квартира - ультрасовременная.

Однако даже несмотря на все эти сложности, квартиры в высотках пользуются огромным спросом. Для людей с деньгами это статусная покупка, инвестиционный актив (дома очень крепкие, простоят очень долго), представительская недвижимость. Почти то же самое, как если б можно было приобрести усадьбу, в которой жил Чехов или Толстой.

- Я бы сказал, что средний портрет покупателя - это мужчина в возрасте 40 - 65 лет. Он предприниматель, финансист или топ-менеджер крупной компании, - продолжает Саркисян. - Но есть и молодые покупатели - дети из обеспеченных семей, медийные фигуры, новая элита из финансов или IT.

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