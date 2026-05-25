Киевляне заявили, что Зеленский позорно бежал перед ударом «Орешника»: повторил «подвиг» Бандеры

Простые люди рассказали, как пережили ночь удара «Орешником», куда бежал Зеленский и что врут в украинских новостях Фото: REUTERS.

Записки киевлянки, которая переехала до начала СВО в Россию и продолжает следить за событиями в украинской столице по соцсетям и переписке с оставшимися в родном городе соседями и друзьями.

Предыдущие части дневника можно прочитать на странице автора.

В ответ на бесчеловечный удар по Старобельскому колледжу, Россия начала «выбивать» производства и центры принятия решений. И простые люди рассказали, как пережили ночь удара «Орешником», куда бежал Зеленский и что врут в украинских новостях о трагедии в Старобельском колледже.

ГОРОД СТРАХА

Вся Украина слышала сказанные в пятницу слова Владимира Путина, что Россия ответит. И, как говорят киевляне, многие восприняли их всерьез. Судачили об «Орешнике». И вот, в ночь на воскресенье раздалась воздушная тревога…

- Это была самая страшная ночь в жизни. Все тряслось, как при землетрясении. Окна дрожали, кровати трясло, кот орал, как бешеный, - говорит подруга. – Мы не спали. Всю ночь просидели в туалете, прятались…

Были и те, кто начал уезжать заранее, прекрасно понимая, что на этот раз терпение вышло.

- Мы решили уехать на дачу, но она у нас не очень далеко. Вы не представляете этих ощущений. Наш домик качало из стороны в сторону, иногда было чувство, что сейчас он не выдержит и развалится, - пишет другая подруга. - С мужем прятались под столом, боялись выйти во двор. Страшно было, как никогда.

- Вы понимаете почему это произошло? - спрашиваю в ответ.

- Конечно. Это Киеву за Старобельск. За девочек. Ну а мы держимся, как можем. Почти всех родственников сразу обзвонила. Обошлось. И у меня родня ведь в Горловке живет уже больше десяти лет. Я все прекрасно знаю. Слышала много раз, как им тяжело. Так что можно сказать, что в воскресенье бумеранг, по-настоящему, по-серьезному, долетел до Киева.

Знакомая добавляет – цели своей, как говорят киевляне, удары достигли.

- Дотла выгорел Лукьяновский рынок. Практически по всем районам города до самого позднего утра пылали пожары. Все, что поразили - склады, логистические центры - горело знатно! Только в Дарницком районе локализовали с трудом огромные по площади пожары – пишет знакомая.

Фото: REUTERS.

ЗАЛОЖНИКИ КИЕВСКОГО ТЕРРОРА

С совершенно другими эмоциями говорит женщина, работающая в киевском приюте для животных.

- Очень тяжелая ночь. Очень. Чудом удалось спасти 16 животных. Особенно тяжело было кошкам, собаки перенесли стоически. И мы все с ними, все – тут заложники, понимаешь? Наши власти – они не думают останавливаться. Никто их не остановит. И они там сверху анонсируют новые удары по России, что-то грозят. А мы все ничего не можем сделать. Они ударят – Россия ответит. И конца этому не видно. Как мы, заложники ситуации, это будем переживать – не представляю…

- Знаешь, я, когда пряталась в эту ночь, думала о том, что…знаешь, это очень странное чувство, - говорит подруга Нина. – Мы же все это вместе строили! Россия и Украина были вместе. Вместе ликвидировали пожар на Чернобыльской АЭС. Как мы к этому пришли, как нас до этого довели? Эта мысль просто обезоруживает…

Как говорят подруги, у палитры страха есть яркий контраст. Молодые киевляне, чтобы показать, что не бояться, идут фотографироваться на фоне пожаров.

- Сложно сказать, что у них в голове. Может это просто состояние аффекта, накопившаяся усталость, и бессилие что-то предпринять. Может, политические технологии. Как на Майдане в 2014-м, когда безумцы, нацисты и купленные люди фотографировались на фоне горящих покрышек. Картинка для западных СМИ, - пишут в соцсетях.

Про колледж в украинских новостях говорят, что погибшие девочки были наводчицами дронов Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«ТАКИЕ ЖЕ УКРАИНКИ»

- А что у вас на телемарафонах говорят, - спрашиваю подругу Елену, - про «Орешник», про смерть девушек в Старобельске?

- Про «Орешник» говорят какую-то чушь, прости, я стараюсь не запоминать. А про колледж пытаются убедить, что погибшие девочки были наводчицами дронов. Мол, никакой там учебы у них вообще не было, а все они были разведчицами армии ЛНР.

- И киевляне верят?

- Да, многие очень даже верят, не испытывают ни малейшего сострадания, хотя я не понимаю, какое должно быть сердце, что должно случиться, чтобы не понимать горечи материнских слез. Самое поразительное и страшное - ведь эти невинные девушки, которых буквально хоронят в свадебных платьях - такие же в общем-то украинки, как и те, что живут в Киеве! Они тоже мечтали об учебе, замужестве и детях. В общем, у нас какая-то антиутопия, прям по Оруэллу.

ЗЕЛЕНСКИЙ БЕЖАЛ, КАК ПЕТЛЮРА

Но в соцсетях происходят вещи, совсем не запланированные киевской властью. Несмотря на всю пропаганду, даже самые ярые украинцы сомневаются в своем «гетмане». И жестко критикуют Зеленского за перезахоронение идеолога украинского национализма Андрея Мельника (руководил ОУН* до 1938 года, бежал в Люксембург, где недавно и эсгумировали его останки, - ред.).

- Как нашими героями стали кровавые упыри, калиброванные нацисты и гитлеровские подстилки? И как наши главари следуют их примеру – говорят, ведь Зеленского в Киеве во время удара не было. Причем по городу говорили, что он срочно выехал на время атаки, мол, был предупрежден. По слухам, в Германию уезжал, что делает все еще более символичным.

- Цинизм наших властей запредельный. Поступают так же, как Петлюра сто с лишним лет назад, когда бежал в Германию от большевиков, - добавляет другой киевлянин.

- И зачем мы тратим деньги на эксгумацию и похороны каких-то дряхлых нацистов, когда тела наших парней разбросаны по лесополкам Донбасса? Их никто даже в первый раз нормально похоронить не планирует. А убитые, которых называют «пропавшими без вести», чтобы семьям не платить и не хоронить? Да у нас даже на те похороны военных, которые проводятся, деньги собирают простые люди и волонтеры. Нет, это пора заканчивать, пока не стало хуже. Потому что будет хуже, - честно пишут украинцы.

* ОУН - Организации украинских националистов, запрещенная в России экстремистская организация.

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