Послушай инвестблогера и сделай наоборот: стоит ли доверять финансовым советчикам в соцсетях

Хотите преуспеть - рассчитывайте на себя: научитесь работать с ценными бумагами и не ищите чудо-рецептов в Сети. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помню как сейчас. Осень 2008 года. Бушует мировой кризис. Но в России все еще думают, что мы на «островке стабильности». Коллега из отдела светской хроники спрашивает у нас, экономистов, что делать с деньгами - нужно ли срочно покупать модные туфли? Я (молодой и неопытный) отвечаю, что все нормально, поводов для паники нет, Кудрин (тогда министр финансов РФ) не может ошибаться! Через три месяца курс рубля падает в полтора раза. После нелицеприятного разговора все с той же коллегой, я стал осторожнее с советами. А вот некоторые делают на этом большие деньги и никак не отвечают за результат.

Кто такие финансовые инфлюенсеры и почему Центробанк вдруг решил регулировать их деятельность?

«НИ НА ЧТО НЕ НАМЕКАЮ, НО...»

Раньше быть инвестором было круто и сложно. Нужно было открыть брокерский счет, постоянно следить за котировками и выставлять заявки на покупку акций или звонить брокеру. Сейчас все проще - открыл мобильное приложение, выбрал акции нужной компании и жмешь «купить». А перед этим посмотрел советы какого-нибудь блогера в Телеграме…

«Ни на что не намекаю, но Газпром второй день в плюсе против рынка». Вот так примерно один из популярных телеграм-каналов «Злой финансист» частенько рекомендует подписчикам (их более 56 тысяч) покупать ценные бумаги той или иной компании.

И таких советчиков сейчас много. В середине апреля к владельцам сразу трех телеграм-каналов («Волк с Мосбиржи», «РынкиДеньгиВласть | РДВ» и «Сигналы с РЦБ» - в сумме у них 270 тысяч подписчиков) нагрянули силовики. Материалы им предоставил Центробанк, а саму операцию готовили ФСБ, Следственный комитет и МВД. Задержанным вменяют манипулирование рынком организованной группой в особо крупном размере, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Силовики считают, что каналы распространяли заведомо ложную информацию и наживались на подписчиках: «систематически совершали сделки с акциями 19 российских компаний и манипулировали их стоимостью через публикации в своих каналах».

- Фигурантами совершено более 55 тысяч незаконных сделок. Указанные действия привели к существенным отклонениям цены финансовых инструментов и позволили участникам организованной группы извлечь излишний доход в особо крупном размере, - говорится в сообщении СКР.

В целом давать советы никто не запрещает. Большинство блогеров занимаются финансовым просвещением. Но аудитории обычно нужны конкретные советы: покупать или продавать? Хотя эффективность таких рекомендаций такая себе.

- Исследования показывают, что советы 56% финансовых инфлюенсеров приводят к убыткам и только 28% - к прибыли, - выяснили авторы исследования Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

НАКАЧАЙ И СБРОСЬ

Но одно дело, когда финансовый блогер делает это не со зла и без задней мысли. Другое - когда финансовые блогеры, раскрутившись, начинают пользоваться своим положением. Вот основные схемы.

Pump & Dump (накачка и сброс)

Блогер заранее покупает малоликвидные акции, активно рекламирует их, создавая искусственный спрос. Когда цена акций вырастает, он их продает. Подписчики остаются с обесценившимся активом.

Скрытая реклама

Блогер получает вознаграждение от брокера, управляющей компании или эмитента (компании, которая выпустила акции. - Ред.) за продвижение их продукта, не раскрывая этого подписчикам.

Платные «сигналы» и закрытые чаты

Это продажа «инсайдерских» торговых рекомендаций, которые на деле либо бессмысленны, либо работают в интересах самого продавца «сигналов».

Обучающие курсы с ложными обещаниями

После покупки курса человек получает банальные советы из открытых источников.

ПОКАЖИ СВОЙ ПОРТФЕЛЬ

По данным ЦБ, в России около 4 млн активных инвесторов, совершающих хотя бы одну сделку в месяц. И большинство из них ориентируются на… соцсети и блогеров (подробнее - см. «Наглядно»). А те никакой ответственности за свои слова не несут.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

- При принятии решений люди, у которых нет необходимых знаний, зачастую полагаются на рекомендации в социальных медиа. Но финансовые инфлюенсеры могут не обладать достаточным уровнем экспертности и часто выдают информацию рекламного характера за личное мнение. Кроме того, Банк России выявил случаи манипулирования ценами на рынке акций через телеграм-каналы, когда аудиторию стимулировали к покупке/продаже ценных бумаг, - говорится в сообщении ЦБ.

Там предлагают создать реестр проверенных инфлюенсеров. Критерии жесткие: специальное экономическое образование, опыт работы в финансовой сфере свыше года, членство в специализированных саморегулируемых организациях, отсутствие судимости и т. д.

Эксперты считают, что такие меры могут быть избыточными.

- Финансовые инфлюенсеры помогают людям разбираться в сложных инвестиционных темах, формируют культуру сбережений и часто становятся первой точкой входа человека на фондовый рынок. Поэтому чрезмерно жесткое регулирование может дать обратный эффект, - говорит руководитель социальной сети для инвесторов «Пульс» Павел Володин.

А лучший способ проверить инфлюенсера - попросить его показать весь свой инвестиционный портфель, а не отдельные успешные сделки. Это лучшее доказательство профессионализма.

СЛОВАРИК «КП»

Инфлюенсер - от английского influence («влияние»). Блогеры с большой аудиторией или просто известные люди, которые могут формировать общественное мнение, подталкивать аудиторию совершать какие-либо действия. В том числе могут влиять на финансовые решения подписчиков.

Справка «КП» Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Торгуй, мальчик, торгуй»

Я тоже читаю финансовых блогеров. И временами даже слушаю их советы. Что-то выстреливает, а что-то нет. Для еще большей корректности даже завел деньги на специальную программу автоследования. Ее суть: известный блогер совершает сделки на бирже, а робот в ту же секунду копирует их на моем счете. Выходит, я пользуюсь экспертизой известного человека и отдаю ему за это часть прибыли. Доходность обещали в 40% годовых. Но… почти за полтора года мои 50 тысяч превратились в 43,5 тысячи, хотя индекс Мосбиржи за это время почти не изменился.

Блогер молотит сделки каждый день, но его активность делает мне только хуже, потому что каждый день я плачу комиссии с каждой сделки. Вот такая получилась ОПГ из блогера и брокера - убытки они вешают на меня, а комиссии забирают себе. Беспроигрышная стратегия для финансовых посредников. Но не для клиентов…

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