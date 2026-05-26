Хулиганы примерного поведения

В порядке эксперимента в школах опробовали две разные системы оценивания Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эксперимент с введением оценок за поведение в школах можно считать успешным. Сократилось число опозданий на уроки и хулиганских выходок, улучшилась общая атмосфера в классах, - рассказала ТАСС эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

В порядке эксперимента в школах опробовали две разные системы оценивания. По одной ученикам ставили зачет/незачет. В другой шкале были оценки: образцовое, допустимое, недопустимое поведение. И вот там, где были более тонкие градации поведения, улучшение климата оказалось более заметным. По словам эксперта, дети теперь не только меньше опаздывают. Они стали реже материться (вот это да! - Ред.), зависать в телефонах, пересмотрели привычку выкрикивать с места. Стали внимательнее выполнять домашние задания. И даже одевались на уроки с оглядкой на школьные правила.

Получается, практически перековались из хулиганов в паиньки! Тут родители тяжело вздохнули: жаль, что дома такие оценки не введешь…

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