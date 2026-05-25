Герой спецоперации «Z» Павел Юдин навел «Сани» на пулемет врага

Гвардии лейтенант Игорь Бондаренко и Рядовой Павел Юдин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Исправная стрельба в мишень – великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам»!

ПРОЯВИЛ НА МАРШРУТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ И МЕТКОСТЬ

Гвардии лейтенант Игорь Бондаренко

«Гвардии лейтенант Игорь Бондаренко на одном из тактических направлений СВО выполнял боевую задачу по подвозу провизии и боекомплекта на огневые позиции взвода.

В ходе выполнения задачи на маршруте следования Бондаренко обнаружил приближающиеся FPV-дроны противника.

Используя накопленный опыт, Бондаренко незамедлительно открыл стрельбу из стрелкового оружия по вражеским дронам, уничтожил один и повредил второй.

Благодаря бдительности, профессионализму и уверенным действиям гвардии лейтенанта Игоря Бондаренко, задача была выполнена своевременно и без потерь среди личного состава».

НАВЕЛ «САНИ» НА ПУЛЕМЕТ ВРАГА

Рядовой Павел Юдин

«Гвардии рядовой Павел Юдин на одном из тактических направлений СВО выполнял боевую задачу по уничтожению вскрытых огневых позиций противника в составе минометного расчёта взвода огневой поддержки 120 -мм миномета 2Б11 «Сани».

В ходе выполнения задачи Юдин получил координаты пулеметной ячейки противника, в кратчайшие сроки навел орудие на вражескую цель и уничтожил украинских националистов.

Благодаря высокому уровню боевой подготовки и профессионализму гвардии рядового Павла Юдина боевая задача была оперативно выполнена, что способствовало продвижению наших штурмовых групп в глубину обороны противника».