Герой спецоперации «Z» Павел Юдин навел «Сани» на пулемет врага

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.
Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.
«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Исправная стрельба в мишень – великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам»!
Гвардии лейтенант Игорь Бондаренко
«Гвардии лейтенант Игорь Бондаренко на одном из тактических направлений СВО выполнял боевую задачу по подвозу провизии и боекомплекта на огневые позиции взвода.
В ходе выполнения задачи на маршруте следования Бондаренко обнаружил приближающиеся FPV-дроны противника.
Используя накопленный опыт, Бондаренко незамедлительно открыл стрельбу из стрелкового оружия по вражеским дронам, уничтожил один и повредил второй.
Благодаря бдительности, профессионализму и уверенным действиям гвардии лейтенанта Игоря Бондаренко, задача была выполнена своевременно и без потерь среди личного состава».
Рядовой Павел Юдин
«Гвардии рядовой Павел Юдин на одном из тактических направлений СВО выполнял боевую задачу по уничтожению вскрытых огневых позиций противника в составе минометного расчёта взвода огневой поддержки 120 -мм миномета 2Б11 «Сани».
В ходе выполнения задачи Юдин получил координаты пулеметной ячейки противника, в кратчайшие сроки навел орудие на вражескую цель и уничтожил украинских националистов.
Благодаря высокому уровню боевой подготовки и профессионализму гвардии рядового Павла Юдина боевая задача была оперативно выполнена, что способствовало продвижению наших штурмовых групп в глубину обороны противника».