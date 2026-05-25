Лариса Гузеева после развода с Игорем Бухаровым живет не одна: вот с кем теперь артистка

Лариса Гузеева показала редкое фото Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Лариса Гузеева раскрыла правду о своей жизни после развода с Игорем Бухаровым. Артистка теперь обнимается совсем не с мужем.

Лариса Гузеева порадовала публику фотографией. Актриса предстала в обнимку с овчаркой. Они лежали на полу. "Мое счастье в личной жизни", - коротко сообщила Лариса Андреевна.

Артистка показала, с кем счастлива Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Несколько месяцев назад стало известно, что Гузеева развелась с третьим мужем. От ресторатора Игоря Бухарова она родила дочь Ольгу.

Лет пять назад дочь подарила знаменитой маме собачку породы мальтипу по кличке Жужа. Четвероногая крошка стала полноправным членом семьи. Телеведущая считает песика своим ребеночком. Она часто публикует фото малышки и приговаривает: "Я Жужу сама родила".

Гузеева очень привязана к Жуже. Та спит с ней в одной кровати. Актриса нежно целует малютку и безумно ее любит. "Жужа, моя любовь! И как я раньше жила без тебя? Вот почему раньше я такая злюка была противная. Потому что у меня такой Жужечки не было. И ты все понимаешь, моя маленькая", - рассказывала ведущая программы "Давай поженимся".

Она отметила, что собака разговаривает с ней. А еще дает забыть об одиночестве. "Жужу люблю как человека, постоянно целую, беру на руки, разговариваю", - сообщала знаменитость.

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