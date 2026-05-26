Старший сержант Олег Сардинов и Сержант Андрей Чесноков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны…».

ПОБЕДИЛ В АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДУЭЛИ

Старший сержант Олег Сардинов

«Старший сержант Олег Сардинов в должности заместителя командир орудия в составе расчета выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения по позициям, технике и живой силе противника.

В результате слаженной работы расчетом «Мста-С» под командованием Олега, было уничтожено два опорных пункта противника, боевая машина пехоты и более десяти украинских боевиков.

В ходе выполнения боевой задачи огневая позиция Сардинова подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Быстро сориентировавшись в обстановке, Олег вместе с расчётом вступил в контрбатарейную борьбу. Благодаря быстрому и точному наведению орудия огневая позиция противника была подавлена. В результате были уничтожены самоходная гаубица, грузовик с боеприпасами и до десяти человек личного состава противника.

Благодаря профессионализму старшего сержанта Олега Сардинова противнику был нанесён значительный ущерб, а также удалось избежать потерь среди личного состава и вверенной техники».

ВЕДЕТ ТОЧНУЮ КОРРЕКТИРОВКУ

Сержант Андрей Чесноков

«Сержант Андрей Чесноков выполняет боевые задачи в должности командира отделения.

В ходе ведения разведки с использованием беспилотного летательного аппарата Чесноков обнаружил замаскированный миномет противника. Организовав взаимодействие с артиллерийской позицией, Андрей передал координаты минометного расчета украинских боевиков и вел корректировку огня российской артиллерии.

Благодаря профессионализму и бдительности сержанта Андрея Чеснокова была вскрыта и уничтожена позиция миномета противника вместе с расчетом».