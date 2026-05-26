«Завел роман на стороне»: Галкина* высмеяли за фото в спортзале

Максим Галкин* все чаще уезжает от Аллы Пугачевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Алла Пугачева и Максим Галкин* весной 2022 года покинули Россию и обосновались на Кипре. 77-летняя певица в последнее время сильно сдала: артистка с трудом передвигается и никуда теперь не выходит без палочки.

Максим* же, напротив, расцвел: похудел, сменил прическу и обзавелся новым гардеробом. Комик фанатично качается в спортзале, стремясь довести свое тело до совершенства. Иноагент все чаще хвастается в соцсетях результатами тренировок, публикуя снимки с обнаженным торсом или в обтягивающих футболках.

На днях Галкин* выложил в своем блоге очередное фото из спортзала. Юморист сделал селфи в майке, выставив на камеру свои бицепсы.

«Хейтеры считают калории моих успехов. Я – свои подходы», - заявил комик.

Муж Пугачевой похвастался очередным селфи из спортзала. Фото: соцсети.

Вот только подписчики его старания не оценили. Критики считают, что 49-летнему артисту несолидно делать селфи в тренажерном зале, словно он 20-летняя девушка, хвастающаяся своей фигурой. Мол, зачем женатому мужчине так выставлять себя напоказ?

«Одно самолюбование, нечем стало заняться? Кто эти люди, которые восхитились этим? Они действительно есть?», - пишут в комментариях пользователи Сети.

Кое-кто и вовсе подозревает, что Максим* неспроста так часто демонстрирует свое тело. Подписчики уверены, что Галкин* завел роман на стороне и изменяет жене. Люди считают, что Максим* крутит шашни на гастролях, пока Пугачева скучает и ждет его на Кипре.

«Супруга стареет, Галкин* матереет», «У Галкина* точно роман с кем-то, стоило только Аллусику постареть, он вон как расцвёл – точно. И налево побежал», - обсуждают подписчики в комментариях.

У этих подозрений есть все основания. После отъезда из России бывшая суперзвезда ведет жизнь простой домохозяйки: ходит по магазинам и воспитывает детей – двойняшек Гарри и Лизу. Пенсионерка никуда не выезжает с острова – здоровье не позволяет.

Зато Максим* активно колесит по Европе. Стремясь заработать на жизнь, комик дает концерты даже в маленьких городах и выходит на сцены сельских клубов. Недавно он приехал в Молдову, чтобы выступить на Дне города в Фалештах – райцентре с населением 12 тысяч человек. При этом российский комик выступал на разогреве у румынских и молдавских артистов, которые были заявлены в концерте после него.

Комик снялся в Кишиневе перед тем, как дать концерт в молдавском райцентре. Фото: соцсети.

Приехав в Молдову, Галкин* сфотографировался в парке Кишинева возле Комсомольского озера, на фоне каскадной лестницы. Юморист и тут не упустил случая показать торс, облепленный черной футболкой.

«Максим*, как вам идет Кишинев!», - восхитился кто-то из молдавских фанатов артиста.

«Это самый фиговый комплимент в его жизни», - пошутил другой.

*Признан в РФ иноагентом.

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