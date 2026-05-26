Алина Кабаева в облегающем костюме показала невероятную растяжку

Алина Кабаева не тренировке. Фото: сайт академии "Небесная грация".

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева по-прежнему на пике формы: прославленная гимнастка продемонстрировала невероятную растяжку во время занятий своих воспитанниц в Академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Наставница посетила тренировку юных звездочек и лично показала девочкам, как нужно готовиться к соревнованиям. 43-летняя звезда спорта нарядилась в облегающий черный костюм, не сковывающий движений. Волосы Алина собрала в хвост. Сначала олимпийская чемпионка провела разминку на кардиотренажере.

Затем Кабаева сделала несколько упражнений на брусьях, а потом продемонстрировала невероятную растяжку, сев на шпагат. В ходе разминки Алина показала юным спортсменкам несколько балетных па и проверила, как девочки выполняют упражнения.

Спортсменка продемонстрировала невероятную растяжку. Фото: сайт академии "Небесная грация".

Воспитанницы Кабаевой представят Россию на соревнованиях в болгарской Варне, где с 27 по 31 мая проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. Этих состязаний все ждали с особым трепетом: впервые за несколько лет россиянки выступят на них с национальным флагом и гимном. Турнир соберёт сильнейших спортсменок со всего континента.

Ранее воспитанницы Алины показали отличные результаты на Кубке Европы в Баку. Юные спортсменки продемонстрировали свое мастерство в групповых и индивидуальных программах.

Олимпийская чемпионка показала, как занимается на кардиотренажере. Фото: сайт академии "Небесная грация".

Через несколько дней после соревнований в Баку, 12 мая, Алина Кабаева отметила день рождения: знаменитой гимнастке исполнилось 43 года. Спортсменку тепло поздравили ее воспитанницы. Фото и видео поздравлений девочек своей наставнице опубликовали на сайте академии.

«Есть люди, которые выигрывают соревнования, а есть те, которые становятся символом целой эпохи. Вы показали, что сила может быть красивой. За каждой победой всегда стоит характер. На вас выросло целое поколение девочек. Вы доказали, что достоинство остаётся вне времени», - говорят в ролике юные гимнастки.

Алина Кабаева выиграла золото Олимпиады в Афинах в 2004 году. Сегодня олимпийская чемпионка руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» в Сочи. Там под присмотром опытных тренеров девочки делают первые шаги в большом спорте.

Алина регулярно навещает воспитанниц Академии и наблюдает за их прогрессом в тренировках. Спортсменка стала наставницей для юных гимнасток и учит их азам мастерства. Кабаева не только дает ценные советы, но и сама показывает гимнастические элементы и подсказывает, как их нужно выполнять.

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