«Грустный праздник»: Агутин печально поздравил Варум с днем рождения

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Анжелика Варум 26 мая отметила день рождения: певице исполнилось 57 лет. Муж звезды Леонид Агутин публично обратился к ней в соцсетях и посвятил жене грустное стихотворение.

«В моей душе — восторг и счастье / И удивительный покой. / Ведь день рождения — грустный праздник, / Когда он твой. / Когда тебя все поздравляют / Что дотянул, что стал взрослей. / Я знаю, но тебе желаю / Как можно больше этих дней. / Побольше их — насколько можно, / Для нас, для всех и для меня. / И, осторожно и тревожно, / Любовь и свет в себе храня. / С днём рождения, моя любовь! Да будет свет!» - написал 57-летний певец.

С поздравлениями к невестке в соцсетях обратился и отец Леонида – 91-летний патриарх отечественной сцены Николай Агутин. Он написал для именинницы шуточное стихотворение.

«Дорогая Маша (настоящее имя Варум – Ред.) - радость наша! Здоровья, нежности, удачи и приезжай скорей на дачу. Но приезжай со своей днюхой, будем цветы на даче нюхать», - написал Николай Петрович.

По слухам, Анжелика в последнее время живет в США, где у звездного семейства есть несколько домов. Певица переехала в Лос-Анджелес, поближе к дочери Лизе.

27-летняя Елизавета окончила школу в США и получила американское гражданство. В свое время в Майами уехал отец Анжелики, композитор Юрий Варум. Вместе со своей женой Любовью (мачехой певицы) он взял на себя все заботы о маленькой Лизе, фактически вырастив ее. Агутин и Варум были слишком заняты карьерой, гастролями и не могли уделять дочке достаточно внимания. Теперь Анжелика наверстывает упущенное и старается проводить с Лизой как можно больше времени.

Окончив школу, Елизавета решила заняться музыкой, как и родители. Однако пока что серьезных успехов на этом поприще она не добилась. Наследница артистов сочиняет музыку и поет в рок-группе «Bruuvy».

Агутин поддерживает стремление дочери к творчеству, но признает, что они с Анжеликой Варум хотели бы, чтобы девушка занялась чем-то более серьезным. Лизе не удается добиться известности, и родителей все больше тревожит ее будущее.

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