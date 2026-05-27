Фото: Министерство обороны РФ.

Штурмовики 137-й отдельной мотострелковой бригады «Урал», входящей в состав группировки «Центр», в результате интенсивных наступательных действий достигли окраин села Новопавловка в Днепропетровской области. Подготовка к этому прорыву велась с лета прошлого года.

Продвижение к селу затруднялось наличием обширной системы оборонительных укреплений, поддерживаемых множеством огневых точек и минных заграждений.

Российские штурмовики показали момент прорыва в Новопавловку на мотоциклах

«Успеху штурма способствовали выгодные погодные условия», - отметил командир разведывательного взвода Виталий Сахно.

Мобильные группы, оснащенные мотоциклами, смогли быстро преодолеть открытые участки местности и оборонительные рубежи, включая противотанковые рвы, и закрепиться на подступах к Новопавловке.

Виталий Сахно также упомянул, что противник предпринимал попытки использовать небольшие самодельные мины типа «еж», сбрасываемые с беспилотников. Но несмотря на повреждения, бойцы продолжали движение на спущенных колесах, демонстрируя высокий боевой дух и настойчивость в выполнении поставленных задач.

Первоначальный этап операции был сосредоточен на нанесении ударов беспилотными системами по тыловым логистическим узлам противника. Эти действия привели к уничтожению вражеской техники, включая танки, а также укрепленных позиций и установок для запуска БПЛА. Благодаря систематической работе удалось полностью блокировать линии снабжения противника, что позволило ударным подразделениям начать выдвижение на передовую.

После занятия позиций, военнослужащие приступили к зачистке вражеских очагов сопротивления, находившихся в подвалах, на огневых точках и блокпостах. Для подавления противника, укрывшегося в подземных сооружениях, применялись различные типы мин. Их штурмовики руками забрасывали в убежища украинским боевикам.

Сейчас группировка войск «Центр» продолжает также наступление на Добропольском направлении, углубляясь в оборону противника и наращивая буферную зону.

На кадрах можно увидеть, как операторы ударных дронов 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии ведут работу по нейтрализации замаскированных ретрансляторов, предшествующую дальнейшему наступлению.

Расчеты беспилотных систем, используя FPV-дроны и разведывательные БПЛА с возможностью сброса боеприпасов, выявляют и уничтожают живую силу противника как в лесополосах, так и в оборудованных укреплениях. Данные объективного контроля подтверждают высокую эффективность действий подразделений беспилотных систем в составе группировки «Центр».