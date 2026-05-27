Закон против "ряженых" героев: в России хотят бороться с продажей фальшивых наград

В декабре прошлого года Екатерина Колотовкина смело привлекла внимание общественности к группе мужчин, которые были увешены звездами Героя. Фото: t.me/geroi_samara

В Общественной палате (ОП) России прошел круглый стол на тему «Инициативы по ужесточению наказания за ношение наград неустановленного образца на военной форме. Запрет на продажу копий боевых орденов в интернет-магазинах». Одним из первых в серии публикаций эту проблему поднял сайт KP.RU.

В Общественной палате России прошел круглый стол на тему «Инициативы по ужесточению наказания за ношение наград неустановленного образца на военной форме. Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Модератором заседания (длилось почти 2,5 часа) выступила заместитель председателя комиссии ОП РФ Екатерина Колотовкина, которая в декабре прошлого года смело привлекла внимание общественности к группе неизвестных мужчин с золотыми звездами на груди.

Заместитель председателя комиссии ОП РФ Екатерина Колотовкина. Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

«РЯЖЕННЫЕ» ВЫШЛИ НА ПАРАД

После публикации кадров с неизвестными, жене генерала, матери офицера, которые сражаются в зоне спецоперации, стали поступать угрозы… от армянской диаспоры города Сочи. Екатерину Игоревну поддержала «Комсомолка», за нее лично заступился генерал-лейтенант Апти Алаудинов и сотрудники МВД России, куда поступила на нее кляуза (мол, дискредитирует женщина любителей украсить себя сразу несколькими медалями «Золотая Звезда» - один из героев ее материала действительно хорошо воевал в «Ахмате»).

Подполковника в отставке уличили в ношении чужих наград на публике. Фото: кадр видео/из личного дела офицера

О том, что стали появляться псевдопатриотические организации, которые пытаются сделать бизнес на «ряженых» героях, стало известно еще в прошлом году. В марте деятельные блогеры выявили очередного «ряженого» со звездой Героя России и тремя орденами Мужества. Им оказался бывший летчик Дмитрий Чапоргин. Он присвоил себе даже звание полковника, хоть и был уволен из армии подполковником. Справедливости ради отметим, что Дмитрий нашел в себе смелость после разоблачения бывшими сослуживцами признаться журналисту «КП», что после спортивного состязания его попросили выступить в форме с медалью «Золотая Звезда», чтобы поднять статус мероприятия.

Но когда стали выяснять кто, он сильно испугался.

Приглашенные на встречу Екатериной Игоревной эксперты подтвердили, что заметили «ряженых» в этом году даже во время парада на Красной площади. Среди военнослужащих был замечен бородач в форме морской пехоты, на плечах которого красовались погоны рядового, украшенные орлами…. с полицейской фуражки.

Если у таких товарищей хватает харизмы попасть на трибуну гостей во время парада Победы, то провести урок мужества в школе, в качестве ветерана боевых действий им вообще не составит никакого труда.

Среди военнослужащих был замечен бородач в форме морской пехоты, на плечах которого погоны рядового, украшенные орлами…. с полицейской фуражки. Фото: Кадр видеотрансляции Парада Победы.

«ДОСКИ ПОЗОРА» В СЕТИ

Оказалось, «доски позора» с «ряженными» появились на сайте «Союза десантников России», а также на ряде других сайтов и страницах мессенджеров. На фото мужчины среднего возраста, которые выдают себя за ветеранов, действующих десантников, морских пехотинцев, спецназовцев, в военной форме, голубых беретах и тельняшках, увешенные государственными наградами, к которым не имеют к ним никакого отношения.

Участник спецоперации с позывным «Курс», ведущий «доску позора» в сети, рассказал на круглом столе о молодом пополнении среди «ряженых».

«В молодежный центр «Импульс» (г. Мытищи) о спецоперации пришел рассказывать о своих подвигах 25-летний Егор Буданов. Он представился лейтенантом, участником СВО с позывным «Тим», заявил, что воевал с «Вагнером» в Бахмуте. Когда стали разбираться, выяснилось, что он даже по годам не смог бы туда попасть. А когда стали с ним работать, то за него заступилась одна община, где сообщили, что юноша давно имеет определенные особенности в развитии. А как тогда такой человек мог собрать аудиторию в образовательном учреждении, кто же его туда допустил? И он же не один такой «ряженый» с особенностями. В Госдуму самозванцы ходят, как к себе домой с платиновыми звездами, фотографируются в российскими депутатами», - возмутился «Курс».

Егор Буданов представился лейтенантом, участником СВО с позывным «Тим», заявил, что воевал с «Вагнером» в Бахмуте. Фото: молодежный центр «Импульс»

«Перед выборами в Самарской области, один из депутатов нашей думы, которого в кулуарах называют «мусорный король» заявился на праймериз «Единой России», как участник СВО. У него действительно есть справка из военкомата. Говорит, что сопровождал гуманитарные грузы. Но, как можно ставить на одну планку тех, кто туда ездил, и кто реально там воюет», - поддержала выступающего Екатерина Колотовкина, обращая внимание, что «ряженные» уже вовсю фотографируются с депутатами, губернаторами, пытаются проникать в органы власти.

Егор Буданов на "уроке мужества" в школе. Фото: предоставлено ветераном СВО с позывным "Курс"

НЕТ ЗАКОНА О НАГРАДАХ

Пришедшие на встречу пришли к общему мнению, что необходимо создать рабочую группу, которая займется разработкой закона, который бы упорядочил выдачу и ношение государственных орденов и медалей, а также сделал их отличными от копий с маркетплейсов и общественных наград.

Участник СВО Константин Вознюк заметил, что не смог отличить свою медаль «За Отвагу», от той, что продается на площадке одного из маркетплейсов всего за 468 рубля. И отметил, что всего за несколько сотен рублей сегодня можно купить в сети точную копию любой государственной награды с чистыми наградными документами. С доставкой до двери.

Собравшихся выслушал и поддержал по ряду вопросов член Геральдического совета при президенте Российской Федерации, герольдмейстер города Москвы Олег Кузнецов, (полковник в отставке, ранее 18 лет подряд исполнял обязанности начальника военно-геральдической службы Вооруженных сил РФ).

«Надо на базе сегодняшнего состава собрания создать рабочую группу, которая к концу года изучит все острые вопросы, и сможет подготовить решения и предложения, чтобы выступить с инициативами по созданию самого закона о наградах, которого пока нет», - отметил Олег Вячеславович и обратил внимание на то, что повышать штрафы нужно, но в запретительной борьбе важно не переборщить с наградами добровольческих подразделений, как это случилось с символикой запрещенных организаций (женщину посадили на 1,5 года за то, что она нанесла звезду Сварога на заднее стекло автомобиля, а потом выяснилось, что эти символы можно увидеть по периметру памятника Кириллу и Мефодию и на Кафедральном соборе Владимира).

Участники встречи пришли к единому мнению, что необходимо создать рабочую группу которая займется разработкой закона, который бы упорядочил выдачу и ношение государственных орденов и медалей. Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НЕ ЗАЩИЩЕНО

По словам докладчика, в стране нет не только закона о наградах. Нужно также готовить закон о защите символов воинской славы. Можно начать с того, что защитить законом исторический флаг СССР, также признать знамя Победы официальным символом Российской Федерации, так как пока оно является символом победы советского народа в Великой Отечественной войне.

При этом Кузнецов подчеркнул, что важно на обороте всех государственных наград без исключения наносить герб России, чтобы хоть так отделить их от иных. А еще важно узаконить порядок ремонта государственных и ведомственных наград, а также их копий.

Кузнецов Олег Вячеславович подчеркнул, что важно на обороте всех государственных наград без исключения наносить герб России. Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Герой ЛНР Игорь Хайдаршин обратил внимание участников мероприятия, что также необходимо что-решать с «черными вдовами», которые даже получив миллионы рублей за погибших супругов еще и продают на маркетплейсах их ордена и медали, чем несомненно дискредитируют не только боевые награды, но и институт семьи. Возможно, именно тут необходимо вводить уголовное наказание.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Руководитель правовой службы Комитета Семей Воинов Отечества, адвокат, член Общественно палаты Александр Терновцов:

«Государственная награда это не вещь, это знак признания заслуг перед страной. Когда человек украшает себя похожей наградой, без права на нее, то он по сути присваивает и общественное доверие к себе, обесценивая подвиг тысяч ребят. Проблема в том, что породив сотни и тысячи общественных организаций и предоставив им право учреждать различные медали и награды мы не ввели четкого регулирования по каким правилам такие медали и знаки учреждаться.

Сегодня в указе президента (от 7 сентября 2010 г. с поправками в 2024 г.) есть запрет: «не допускается учреждение и изготовление госучреждениями, органами субъектов, общественными и религиозными организациями наград со схожими названиями или похожих на государственные». Формально такой запрет существует. Ответственность за ношение таких наград (похожих на государственные) по кодексу административных преступлений - 1,5 тысяч рублей. Протокол должен составить участковый. Как в такой ситуации можно добиться какой-то ответственности нарушителя? Есть и уголовная ответственность за приобретение или сбыт наград. Но при масштабности проблемы по всей стране в 2024 году по этой статье было возбуждено всего 109 уголовных дел за подделку наград и документов, а до суда дошли 48 таких дел (из них 10% за награды), где максимальная ответственность - штраф.

Считаю, что общественные награды необходимо запретить носить на военной форме. Общественные награды не должны иметь схожие с государственными названия, колодку, ленту, вид креста или звезды. Административные штрафы для физических лиц за ношение таких наград должен быть порядка 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц, которые их учреждают и выпускают общественные награды похожие на государственные от 50 до 100 рублей. А если выпущенная общественная награда оказалась схожа с государственной до степени смешения - 500 тысяч рублей».

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