ФСБ опубликовала кадры допроса задержанного в Рязанской области украинского диверсанта

Кадр из видео ЦОС ФСБ России

В Рязанской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 41-летнего гражданина Российской Федерации. Его подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой.

Как сообщили в спецслужбе, задержанный активно взаимодействовал с представителями Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины. Для обмена информацией он использовал мессенджер Telegram.

ФСБ задержала гражданина РФ, подозреваемого в передаче данных Украине В Рязанской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны для военной разведки Украины.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, с начала 2025 года подозреваемый передавал противнику зашифрованные сведения. Эти данные касались объектов российского Минобороны, транспортной инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетических объектов Рязанской области. Кроме того, он предоставлял информацию о военнослужащих, участвовавших в боевых действиях.

В ходе допроса задержанный признал свою вину и дал подробные показания.

В отношении предателя возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за государственную измену. Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы в колонии строгого режима.

Федеральная служба безопасности предупреждает граждан о том, что украинские спецслужбы активно используют интернет-ресурсы, включая социальные сети и мессенджеры, для вербовки лиц для разведывательной деятельности. Ведомство напоминает, что все, кто окажет содействие иностранному государству, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.