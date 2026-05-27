Шесть минут на спасение

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Позади — зима, впереди — долгожданное московское лето. А это значит, что очень скоро берега Химкинского водохранилища и Москвы-реки превратятся в многолюдные пляжи. Пока мы достаём купальники и надувные матрасы, те, кто будет дежурить у кромки воды, уже сдали экзамены. Готовы ли спасатели к лету?

КАТЕРА, КИНОЛОГИ И КИСУС

Прошлым летом спасатели Москвы спасли 99 человек из 118 пострадавших на воде.

«Согласно физиологии, время на спасение человека, который ушёл под воду, не должно превышать шесть минут. После этого — всё. Спасти невозможно», - сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) Владимир Волков.

Главная новость: все 26 городских станций спасения на воде переведены на летнее расписание. Дополнительная подготовка сотрудников и техники завершена. Больше 180 катеров и лодок, 60 автомобилей и даже 14 беспилотников…

Второй эшелон — пожарно-спасательные подразделения. Их норматив — 10 минут на прибытие к водоёму. Третий — общественные и ведомственные посты: «Восход», РОП и студенческий корпус спасателей.

Звоните на 112. Благодаря Комплексной информационной системе управления силами (КИСУС) информацию о происшествии одновременно видят все службы города: 30 секунд на приём сигнала, 30 секунд спасателю добежать до катера, 3,5 минуты ходу до места и 1,5 минуты на саму спасательную операцию.

«По оценке МЧС, количество тяжёлых происшествий на 100 тысяч населения в Москве — 0,32. В среднем по России — 1,61. То есть водоёмы столицы в 5 раз безопаснее, чем в среднем по стране», - отмечает Владимир Волков.

КАК УХОДИТЬ ОТ ЗАХВАТА

А потом началось самое интересное.

«Здесь у нас открытый перелом голени, резаная рана плеча и… выпадение петель кишечника», - показывает врач по водолазной медицине Дмитрий Семёнов. Девушка Таня показывает, что упала с набережной. Из голени торчит кость. Из живота — внутренности. Спасатели хватко закрывают раны, накладывают жгут, устанавливать шину. Без истерики. Чётко, слаженно.

Потом — вторая часть: сердечно-лёгочная реанимация утопающего. Мешок Амбу, компрессии грудной клетки 100–120 в минуту, пять вдохов, два — вдоха, тридцать нажатий. Электронный монитор показывает результативность действий.

— Задышал! — отмечает спасатель. Пострадавший переведён в устойчивое боковое положение.

Дальше — бассейн. Спасатели показывают, как освобождаться от «мёртвой» хватки тонущего. Тот, кто думает, что утопающий — это безвольная кукла, глубоко ошибается. В панике человек душит своего спасителя. Задача: не дать утянуть себя на дно и вытянуть паникующего человека на берег.

Водолазное снаряжение заслуживает отдельного внимания. Нам показали костюмы «мокрого» типа (для воды от 16 градусов) и «сухого» (для ледяной, от 4 и ниже). Обязательный атрибут — нож на поясе водолаза. «Если запутался в сетях или застрял под лодкой — резать надо уметь», — пояснили спасатели. А ещё гидравлические щипцы, которыми можно перекусить что угодно под водой. И бензорез.

ЛАБРАДОР В ВОДЕ

Но самое трогательное и неожиданное — добровольцы-кинологи. Пока профессиональные спасатели готовили технику, их четвероногие помощники уже патрулировали береговую линию. Лабрадоры бегут по кромке воды быстрее любого человека. Увидят, что кто-то тонет — сигнал подадут мгновенно.

Главное, что повторяли спасатели на каждой точке, — это профилактика.

«Мы раздаём листовки в парках и у водоемов, — рассказывает один из инструкторов, протягивая мне яркую памятку. — Лучше мы покажем, как пользоваться спасательным жилетом, чем потом будем считать до шести минут».

Владимир Волков подвёл итог сухо, но весомо: «Дополнительная подготовка завершена. Сезонная аттестация сдана. Мы готовы к лету 2026».