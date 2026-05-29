Главные сокровища Фаберже были украдены после революции, но кое-что подворовывают и сегодня

Карл Фаберже создатель знаменитых на весь мир драгоценных и очень дорогих яиц Фаберже. Фото: Википедия.

На самом деле ювелирную компанию основал отец Карла – балтийский немец Густав Фаберже, имевший французские корни, но прославил семейное дело именно Карл, создатель знаменитых на весь мир драгоценных и очень дорогих яиц Фаберже.

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ТАЙНИК НА СОЛЯНКЕ

С ювелиркой всегда связаны детективные истории, кражи, клады и тайники. Достаточно вспомнить находку, обнаруженную ещё в 90-е в старом доме на Солянке, 13. Рабочие, проводившие там реконструкцию, нашли клад с драгоценностями. Тайник - в межэтажных перекрытиях. Украшения были завернуты в старые театральные афиши и аккуратно уложены в жестяную коробку из-под «солодовых конфект» - карамели. Были там и ювелирные изделия фирмы Фаберже, причем новые, с бирками. Это был так называемый «ширпотреб» - для массового покупателя с деньгами. Но всё равно Фаберже. Часть драгоценностей была из платины, которая в ХIХ не считалась драгоценным металлом, и стоила в 2,5 раза дешевле золота (на Урале зёрна платины иногда использовали для охотничьей дроби).

Коллекцию передали в Гохран и Музеи Московского Кремля. Происхождение этого клада детективное. В сентябре 1918 года, опасаясь ареста, ювелир Императорского двора Карл Фаберже бежал из Петрограда под видом курьера иностранного посольства. Сначала он уехал в Ригу, оттуда в Германию. Перевезти через границу все свои драгоценности он не мог, поэтому часть вещей оставил на хранение «надежным людям». Которые потом их не вернули. И даже оклеветали младшего сына Фаберже, Агафона, мол, это он все похитил. И только после смерти Карла Густавовича выяснилось, что Агафон не виноват. Это работники магазина Фаберже на Кузнецком мосту, бухгалтер и управляющий, которым хозяин фирмы доверял как себе, его обманули. Самые ценные вещи прихватили трое сотрудников. Двое из них бежали за границу вместе с сокровищами. А третий - управляющий московского отделения фирмы Владимир Аверкиев -остался в России, устроился юрисконсультом Металлотреста и жил в том самом доме на Солянке, 13, где и нашли тайник. Аверкиева арестовали в 1929 году, он умер в тюрьме, унеся тайну клада в могилу. Но всё равно тайник обнаружили простые работяги спустя 70 лет. И никакого, кстати, вознаграждения не получили.

ПОДСТАКАННИКИ И БРОШЬ-ОРХИДЕЯ

Полтора года назад, в ноябре 2024 года в лондонском пабе в районе Сохо 29-летний безработный Энцо Контичелло украл сумку, в которой лежали зеленое яйцо Фаберже с раскрашенным узором гильош из жёлтого золота в 18 карат (750-я проба), инкрустированное бриллиантами и изумрудами и ещё часы марки Фаберже. Общая стоимость около 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Оказывается, хозяйка сумки вышла покурить, а сумку бросила на лавке в пабе. Там её и подрезал Контичелло. Помимо яйца Фаберже в сумке был ноутбук, банковские карточки. На них-то и погорел воришка, когда попытался ими воспользоваться. Его задержали, но зеленого яйца с золотым узором не нашли.

В ночь на 7 декабря 2014 года из здания аукционного дома Christie’s в Лондоне на Кинг-стрит похитили несколько драгоценностей, включая предметы работы Фаберже. Ущерб составил около 1 миллиона фунтов стерлингов. И хотя грабители попали в поле зрения видеокамер, британская полиция их не смогла идентифицировать.

В марте 2015 в первый день выставки антиквариата «Предметы роскоши. Поставщики Двора Его Императорского Величества», которая проходила в Центральном доме художника в Москве, с витрины пропали два золотых подстаканника, оформленных лично Карлом Фаберже. Прославленный ювелир их покрыл эмалью и украсил драгоценными камнями. Каждый подстаканник стоил 500 тысяч рублей. Оказалось, их утащил с витрины 31-летний уроженец Дагестана. Похитителя удалось задержать по горячим следам, и подстаканники нашли.

Но самая удивительная кража случилась год назад в Архангельске. 90-летнюю российскую пенсионерку в духе нашего времени развели телефонные мошенники, представившиеся «сотрудниками спецслужб». Под предлогом, что бабушка якобы перевела деньги на поддержку ВСУ, они убедили её передать на хранение драгоценности. У бабушки имелась брошь-орхидея работы Фаберже, колье, кольца, ювелирные комплекты, часы, серьги и золотые изделия 750 пробы, преимущественно – с бриллиантами. Бабушка находилась в сильном стрессе, всё отдала курьеру. Общая сумма похищенного составила 17 миллионов рублей.

Вопрос, откуда у обычной пенсионерки такие ценности, остался открытым.

ШЕСТЬ ЯИЦ УТЕРЯНЫ

Из богатой коллекции ювелирных изделий Фаберже самые знаменитые - пасхальные яйца. Эту серия Карл Фаберже создал в период с 1885 по 1917-й для царской семьи и немного для частных покупателей. Первое яйцо ювелир сделал в 1885 году. Его заказал император Александр III как пасхальный подарок жене императрице Марии Фёдоровне.

Яйцо назвали «Курочкой», оно было чудо как хорошо. Снаружи покрыто белой, имитирующей скорлупу, эмалью, а внутри, в «желтке» из матового золота — изготовленная из цветного золота курочка. В курочке была спрятаны небольшая копия императорской короны из золота с бриллиантами и цепочка с рубиновым кулоном.

Всего же за 32 года было создано 71 яйцо, из них императорских – то ли 52, то ли 54 яйца (они были подарены императрицам – супруге и матери Николая II). До наших дней сохранились 47 экземпляров, сделанных по царскому заказу. Часть яиц позже были обнаружены в частных коллекциях, часть - пропали бесследно.

Считаются утерянными 6 яиц Фаберже. В 1922 году в описи Оружейной палаты они еще числились (попали в Оружейную палату Кремля в 1917 году). Но затем следы их теряются.

Это было время беспрецедентной распродажи национальных культурных ценностей, в которой участвовали западные перекупщики. В частности, знаменитый американский предприниматель и «друг СССР» Арманд Хаммер. В 1921 году Наркомат внешней торговли и коммерческая компания Хаммера подписали договор о поставке американской пшеницы в Советскую Россию. Взамен Советы обязались поставлять Хаммеру икру, пушнину и отдавать реквизированные предметы искусства из Гохрана. Оттуда культурные ценности были продана за границу в два этапа – в начале 1920-х и в начале 1930-х.

Директор Оружейной палаты Дмитрий Иванов протестовал против вывоза национальных сокровищ за границу. Он пытался спасти и пасхальные яйца Фаберже. Противостояние с большевиками закончилось тем, что против Дмитрия Иванова сфабриковали дело, обвинив его в краже. Он покончил собой. На другой день после его гибели в Оружейной Палате состоялось крупнейшее изъятие 120 предметов представителем внешнеторговой конторы «Антиквариат».

В Москве Хаммер прожил 10 лет, собрал огромную коллекцию картины, скульптуры. Например, ему досталась «Юнона» Рембрандта. В начале 1930-х Хаммер вывез из России 13 пасхальных императорских яиц Фаберже, приобретя их по бросовой цене, а затем выгодно перепродал на Западе. Позже так и не нашли ведомости передачи 13 императорских пасхальных яиц Арманду Хаммеру. Другим скупщиком был британский ювелир и бизнесмен Эмануил Сноумэн, он регулярно (с 1925 по 1939 годы) приобретал в СССР изделия Фаберже, в том числе шесть пасхальных яиц.

Через Хаммера или Сноумэна императорские яйца Фаберже оказались в нью-йоркской антикварной лавке A La Vieille Russie («В старой России»). В американских таможенных регистрах нет сведений о легальном их ввозе на территорию США. В антикварной лавке A La Vieille Russie яйца Фаберже приобрел миллиардер Малкольм Форбс. А его потомки продали коллекцию российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, который вернул девять яиц и сотни других изделий Фаберже в Россию. Эта историческая сделка свершилась в 2004 году и обошлась Вексельбергу более чем в $100 млн.

Теоретически Россия может потребовать вернуть ей культурные ценности, которые в 1920–1930-е годы нелегально попали за границу, а фактически были украдены.