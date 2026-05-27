В Сети широко распространилась информация, что девушка обнаружила змею прямо в унитазе в аэропорту Сочи. Фото: соцсети

В Сети широко распространилась информация, что девушка обнаружила змею прямо в унитазе в аэропорту Сочи.

В интернете появился ролик и скриншот с сообщением о том, что девушка обнаружила змею прямо в унитазе одного из туалетов аэропорта Сочи. Рептилия живая, шевелится, а комментарии полны эмоций – еще бы, такая находка вызывает шок. Еще читатели призывают к проверкам санитарного состояния терминала. Но есть в этом видео несостыковки. «Комсомольская правда» решила проверить его на достоверность.

В аэропорту Сочи отреагировали на сообщения о змее в туалете после фейкового видео

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков.

На видео уже отреагировали в аэропорту Сочи. В пресс-службе организации указали на явные несоответствия и дали шутливо-язвительный комментарий:

- Мы понимаем, что южный колорит и близость к дендрарию иногда будят фантазию, но все слухи о рептилиях в санузлах — не более чем фейковые новости. У нас нет таких интерьеров и таких сантехнических решений. В обновленных помещениях — только чистая плитка, современная сантехника и усиленная вентиляция. Ориентируйтесь на официальную информацию и пользуйтесь новыми, чистыми туалетами в терминале нашего аэропорта.

В качестве доказательства аэропорт опубликовал фотографии обновленных санузлов, которые не совпадают с интерьерами, показанными в фейковом материале.

Как оказалось при проверке, распространяемый ролик является архивным и циркулирует уже более пяти лет — есть публикации с тем же видео еще с 2020 года. Ранее это же видео сопровождалось различными звуковыми дорожками и появлялось в разных регионах под разными заголовками, что указывает на типичную практику переработки одного контента для создания паники или повышения трафика пабликов.

Аналогичные случаи распространения роликов с «змеей в унитазе» фиксировались и за рубежом. В частности, в Сингапуре подобное видео неоднократно появлялось в сети и вызывало переполох; местные службы и операторы общественных мест опровергали сообщения, подчёркивая, что оригинальное видео не имеет отношения к конкретным объектам и часто намеренно сопровождается ложными подписями.

При этом в тропических странах и регионах с высокой плотностью рептилий действительно иногда регистрируют случаи проникновения змей в жилые и общественные помещения — чаще это связано с особенностями местной фауны и архитектуры зданий. Однако и там такие инциденты подтверждаются проверками и официальными сообщениями, а не только вирусными роликами.

В России подобные случаи маловероятны и происходят редко. Чаще всего речь идет о рептилиях, которые сбежали из домашних террариумов и заползли к соседям. В таких случаях всегда вызывают службы МЧС или специалистов по рептилиям, что дает возможность получить официальное подтверждение инциденту.