Силы противовоздушной обороны России сбили три британские крылатые ракеты «Storm Shadow», пять управляемых авиационных бомб и 285 украинских ударных беспилотников самолётного типа. Фото: Министерство обороны РФ.

В ходе прошедшего брифинга, официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщил об успехах подразделений группировки войск «Север», которые сумели вытеснить украинские силы из населённого пункта Гранов в Харьковской области. Также, штурмовые отряды группировки «Восток» освободили село Воздвиженка в Запорожской области. Эти достижения следуют за вчерашними успехами, включая освобождение сёл Запселье и Рясное в Сумской области, а также поселок Добропасово в Днепропетровской области двумя днями ранее.

Генерал Конашенков также представил статистику потерь Вооружённых сил Украины за прошедшие сутки. Согласно данным с передовой, подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 165 украинских военнослужащих. Группировка «Запад» сообщила о 190 уничтоженных украинских боевиках, «Южная» – выбила из строя 180, «Центр» – 340, «Восток» – 285, а «Днепр» – 60.

ЗРПК «Панцирь-С» круглосуточно контролирует воздушное пространство в зоне ответственности группировки войск «Восток»

Общие потери украинской стороны за последние 24 часа, по заявлению Объединенной группировки войск ВС РФ, включают 1220 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

Кроме того, было уничтожено два танка ВСУ, в том числе один немецкий Leopard, 13 единиц бронетехники, включая британский Snatch и американский Stryker, пять артиллерийских систем (среди которых американская 155-мм гаубица M114 и РСЗО «Град»), шесть станций радиоэлектронной борьбы и свыше 60 единиц автомобильной техники.

Российские армейская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по украинским оборонно-промышленным предприятиям, объектам энергетики, местам хранения и запуска дальнобойных дронов, а также складам с топливом, используемым ВСУ. Были поражены скопления личного состава и иностранных наёмников в 144 районах.

Силы противовоздушной обороны России сбили три британские крылатые ракеты «Storm Shadow», пять управляемых авиационных бомб и 285 украинских ударных беспилотников самолётного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 27 мая 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

152 781 - дронов.

661 - ЗРК.

29 517 - танков и бронемашин.

1 727 - РСЗО.

35 103 - орудий.

62 667 - единиц спецтехники.