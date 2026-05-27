Загадочное убийство и целый ворох подозреваемых: состоялась премьера сериала «Когда горит огонь» Фото: Актеры Варвара Феофанова и Илья Малаков, кадр из сериала «Когда горит огонь», предоставлено пресс-службой тк «Россия»

На телеканале «Россия» вечером 25 мая состоялась премьера многосерийной картины «Когда горит огонь», которая сочетает в себе сразу два жанра — детектив и мелодраму. Главные роли в этом проекте исполнили звездные артисты: Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков, а также Нонна Гришаева и юная Вера Чернявская. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Фото: Нона Гришаева и Варвара Феофанова, кадр из сериала «Когда горит огонь», предоставлено пресс-службой тк «Россия»

Сюжет разворачивается в тихом селе, где мирную жизнь нарушает трагедия: местного жителя Василия находят мертвым на берегу реки, куда он отправился на рыбалку с 12-летней дочкой Дашей. Все улики указывают на то, что девочка случайно застрелила отца, однако мама Даши Анна и сельский фельдшер Лера отказываются верить в эту версию. Лера, которую играет Варвара Феофанова, вместе с участковым Михаилом (Илья Малаков) начинает собственное расследование, чтобы защитить ребенка.

Фото: Варвара Феофанова и Гела Месхи, кадр из сериала «Когда горит огонь», предоставлено пресс-службой тк «Россия»

Тем временем в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита (Гела Месхи), но сама героиня погружена в свои проблемы. Выясняется, что она раньше была талантливым ординатором в столице, но сбежала в глушь после личной трагедии. Чем больше женщина лечит местных жителей и вникает в их отношения, тем яснее понимает: желающих избавиться от погибшего Василия среди соседей было предостаточно. Премьерные выпуски детективной мелодрамы «Когда горит огонь» уже выложили на медиаплатформе «Смотрим».

Фото: Актриса Нона Гришаева, кадр из сериала «Когда горит огонь», предоставлено пресс-службой тк «Россия»

«Хорошая подготовка – залог не только успешных, но и спокойных съемок. Мы все трудились как сплоченная семья, без нервов: смех и веселье за кадром и абсолютная включенность уже в кадре. Впервые я совершенно не устал от своей работы: мы снимали в нескольких невероятно красивых деревнях Ярославской области, а также в Угличе– сам город, набережную и Волгу. По жанру наш проект – сочетание драмы, детектива и медицинского процедурала. Ну и, конечно, явная мелодраматическая линия – куда без этого?», — поделилсярежиссер Антон Борматов.

Фото: Актриса Дарья Урсуляк, кадр из сериала «Когда горит огонь», предоставлено пресс-службой тк «Россия»

«Наша история мультижанровая: в первую очередь детективная, но при этом и медицинская, и лирическая, и мелодраматическая, и даже отчасти остросюжетная. Мне кажется, сериал «Когда горит огонь» будет интересен многим зрителям. Моя героиня Анна – женщина сложных чувств, непростая, неприятная. У нее есть проблемы не только в отношениях, но и с ее личными пристрастиями, слабостями. Ее выбор, мне кажется, ей самой не всегда понятен. Это сложная для исполнения вещь, но интересная, тонкая; мне хотелось попробовать!», — отметила исполнительница роли Анны Дарья Урсуляк.

Своими мыслями о проекте поделился и Гела Месхи, который исполнил роль хирурга районной больницы по имени Никита. Он указал, что в сериале важно проследить любовную линию, которая должна стать стержнем зрительского интереса.

Фото: Актер Гела Месхи, кадр из сериала «Когда горит огонь», предоставлено пресс-службой тк «Россия»

«Мой герой Никита – амбициозный врач, который хочет стать главой больницы. На своем пути он сталкивается с разными препятствиями: непониманием коллег, темными схемами главврача и, самое главное, невзаимностью со стороны девушки, которую он любит. Я бы хотел, чтобы среди всех обстоятельств зритель проследил любовную линию – это должно притягивать. Всегда нужно оставлять место для любви», — уточнил актёр.

Генеральным продюсером проекта выступил Виктор Шкулев, а съемки проходили в Москве, живописном Угличе и его окрестностях.