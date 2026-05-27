Павел Деревянко о заезженных сюжетах в российском кинематографе: «Если бы финансы позволяли, я бы в половине работ не снялся»

Актер Павел Деревянко. Фото предоставлено организаторами

В откровенном разговоре с Марией Чадиной актер поделился своим опытом преодоления депрессии и «темного прошлого», мнением о современной российской киноиндустрии и политической ситуации

Павел Деревянко о Владимире Зеленском: «Он губит свой народ»

Мария Чадина напомнила, что в фильме «Ржевский против Наполеона» Деревянко играл с Владимиром Зеленским. Актер признался, что у него сложилось положительное впечатление о своем партнере по площадке, и он сильно удивился трансформации Зеленского: «Безусловно, я был знаком с Володей и до этого. Мы много общались, дружили, виделись в разных обстоятельствах. Я был восхищен им – его работоспособностью, жизнелюбием, энергией, отдачей. Он любил людей. Мне нравилось, как он к людям относился, как работал. Когда он стал президентом, мы все очень радовались. Думали: ну вот, отлично, сейчас все будет как-то потихоньку меняться. Я один раз ему позвонил – он не взял трубку. Позвонил еще кому-то. Мне сказали заниматься своими делами. Да, был Зеленский-актер и есть Владимир Зеленский – президент. Это два разных человека. Честно говоря, долгое время я не верил. Сейчас как будто бы поверил, но все равно сомневаюсь, что человек может так сильно измениться. Я не думал, что он так играет, изображает. Но те слухи, которые доходят оттуда, с той стороны, говорят о том, что он очень сильно поменялся. Это абсолютно два разных человека. И то, что он делает сейчас… Конечно, я не знаю, заложник ли он этой ситуации, но он продолжает губить свой народ».

Павел Деревянко об эмиграции: «Жить я могу только здесь – на своей родине, на своей земле»

Павел Деревянко признался Марии Чадиной, что не может представить себя живущим за границей, и выразил надежду, что СВО вскоре закончится победой России: «Я задал себе вопрос: а ты сможешь уехать? Уехать и жить там? И понял, что нет, конечно. Я там просто не смогу жить – могу буквально через год сдохнуть. Жить я могу только здесь, только здесь – на своей Родине, на своей земле. Я хочу состариться здесь, и жить могу только здесь. И, безусловно, хочу, чтобы моя страна, моя Родина жила хорошо, как можно лучше. Я от всей души желаю, чтобы все это как можно быстрее закончилось нашей победой».

Павел Деревянко о поддержке Навального: «Если бы были выборы, я никогда бы за него не проголосовал»

В беседе с Марией Чадиной актер рассказал, как относится сейчас к российской оппозиции, почему поддерживал в соцсетях Алексея Навального (включен в перечень террористов и экстремистов, деятельность признана запрещенной в России) и как изменились его взгляды после начала СВО: «Раньше было много ветра в голове. Принято было ругать власть. За Навального я никогда не топил. Если бы были выборы, я бы, конечно, никогда за него не проголосовал. Я понимал, что под его руководством ничего не может хорошего произойти. И потом, когда его арестовали, я три дня переживал, думая, сказать или не сказать то, что было у меня в голове? Я сделал пост в его поддержку – он достаточно долго у меня висел. Тогда меня записали в оппозиционеры. Я не был никогда в оппозиции, но я сочувствовал, пока не началась специальная военная операция и я не приехал в Харцызск. Там живет много моих родственников. Я отвозил в пункты временного размещения подарки детям и наконец-то послушал их. Я и раньше слышал, что творилось в Донбассе, то, как Украина поступала с русскими – бомбёжки, геноцид. Но до поездки я этого не воспринимал».

Актер Павел Деревянко стал героем интервью-проекта Марии Чадиной «Громче слов» . Фото предоставлено организаторами

Павел Деревянко о Владимире Путине: «То, что он легенда – ни для кого не секрет. Самый мощный наш президент»

Мария Чадина напомнила. как Павел Деревянко пришел на встречу с президентом Владимиром Путиным в Кремле в 2017 году в неофициальной одежде: «Мы все были молодые, в голове – ветер. Я ко всему относился спокойно: позвали к президенту – пойду к президенту. Нечего надеть… Ну, какие-то джинсы, какую-то футболку с вырезом, болотного цвета, пиджак надел. И только уже перед выходом, когда за мной заехали Володя Вдовиченков и Клим [Шипенко], я посмотрел на себя в зеркало и подумал: что-то слишком легкомысленно оделся. Но переодеваться было уже поздно. С досадой пошел вниз, сел в машину, а они – в пиджаках, при галстуках. То, что Владимир Путин легенда – это ни для кого не секрет. Это очевидно. Самый мощный наш президент. Я от всей души желаю нашему президенту здоровья и долгих лет, потому что не вижу, кто еще рядом мог бы нести и управлять нашей страной так, как делает это он».

Павел Деревянко рассказал о судимости за хранение наркотиков на первом курсе театрального института

Мария Чадина напомнила Павлу Деревянко о его судимости за хранение наркотиков. Тогда актёру вынесли мягкий приговор. Он признал, что совершал много ошибок в молодости и рассказал, как доброта и понимание со стороны следователя помогли ему не потерять веру в себя и надежду на лучшее. После произошедшего, по собственному признанию актера, он взялся за ум, и благодарен судьбе, что с ним случилась такая ситуация – она стала стимулом прийти в себя. Работница следственных органов посоветовала ему собрать рекомендации и характеристики из университета: «Ребята за три дня быстро все подписали, очень сплотились – весь курс. А я и так был на плохом счету, после первого курса меня и так хотели отчислить. Они всеми силами за меня вступились и сказали, что он хороший, он больше не будет. Уже много лет спустя я нашел эту женщину, она уже стала адвокатом. Уже не помню, как ее зовут. Дай бог ей здоровья. Я пригласил ее на спектакль, поблагодарил. Она дала мне билет в жизнь».

Павел Деревянко о заезженных сюжетах в российском кинематографе: «Если бы финансы позволяли, я бы в половине работ не снялся»

Актер в разговоре с Марией Чадиной прокомментировал мнение об однотипности российских фильмов и своих ролей, а также о том, что для многих актеров основной мотивацией при выборе проектов становится материальный вопрос. Он признал, что самая частая роль, которую ему предлагают – молодые отцы, которые сначала совершают не очень разумные поступки, но к концу сюжета берутся за ум и становятся лучше. Для Павла, которому нужно обеспечивать большую семью, работа в таких проектах – способ заработка, поэтому он не отказывается от ролей, даже если они однотипные: «Если бы финансы позволяли, я бы в половине работ не снялся».

Павел Деревянко о таланте, амплуа клоуна и работе актера над собой: «Единственное, что у меня было, когда я переехал из Таганрога в Москву – органика и непосредственость»

Мария Чадина напомнила, что режиссер Андрей Кончаловский называл Павла одним из самых талантливых актеров с комедийной, «клоунской» фактурой. Сам Павел признал, что раньше считал, что талантом обделен: «Я говорил, что у меня его нет, глядя на по-настоящему талантливых людей с ярко выраженными способностями. На тех, кого ты видишь на сцене и понимаешь: вот это да. Единственное, что у меня было, когда я переехал из Таганрога в Москву – это органика и непосредственность. Тогда я ничего особенного из себя не представлял. А потом, когда я начал браться за голову – с начала второго курса, – я начал плотно заниматься актерским мастерством. Нина Чусова, будучи моей однокурсницей, увидела во мне что-то и принесла в первом полугодии второго курса пьесу Василия Аксенова. Она предложила нашему мастеру Леониду Хейфецу, чтобы я играл в этой пьесе главную роль. Он не увидел в этом перспективы и сказал: «Нина, возьми кого-нибудь другого. У нас есть ряд хороших парней». Нина сказала: «Нет, пускай будет Павел». Потом Нина поставила «Вий», еще несколько спектаклей у нас было. В общем, так получилось, что у меня в них были главные роли. Все изменилось: я стал интереснее сам для себя и, видимо, для окружающих».

Павел Деревянко о фильмах с плохим финалом: «Чтобы мне играть в таком, нужна хотя бы какая-то надежда в конце»

В беседе с Марией Чадиной актёр рассказал, что ему тяжело смотреть фильмы о безнадежности и саморазрушении: «Я не могу такое смотреть. Когда мы раньше приезжали на «Кинотавр», там в основном конкурс состоял из подобных фильмов – темных, скажем так: «Груз 200», фильм «Дурак», «Левиафан». И ты идешь на них, смотришь, и у тебя просто портится настроение. Тем более во многих из них никакого просвета и нет. В конце все заканчивается так же мучительно, как и начиналось. После просмотра подобных фильмов настроение портится, и я понял, что не хочу такое смотреть. А вот согласиться играть такую роль – это уже другое. Хотя сейчас я немножко лукавлю. Чтобы мне играть в подобном фильме, обязательно нужен какой-то свет в конце тоннеля, хотя бы какая-то надежда. Даже дьявола готов играть. Но в обязательном порядке он в конце должен проиграть. Светлая сторона, Бог должны восторжествовать. Только так. Если этого момента не будет в сценарии, я вряд ли соглашусь играть драматические роли, хотя очень хочу. Мне этого очень сильно не хватает».

«Громче слов» – это серия встреч с артистами, музыкантами и лидерами мнений, кто находит живой отклик у молодежной аудитории. Ведущая проекта – Мария Чадина, лауреат премии Рунета 2025, журналист, интервьюер и самый быстрорастущий политический блогер 2025 года.