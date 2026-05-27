Школы из 6 регионов получили 8,7 млн рублей на развитие ЗОЖ-инфраструктуры по итогам третьей «Здоровой Олимпиады»

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

Инициатива, приуроченная ко Всемирному дню здоровья, объединила рекордные 163 тысячи человек из 90 регионов страны. По её результатам целевые гранты разделили шесть школ из Татарстана, Башкортостана, Кузбасса, Астраханской, Нижегородской и Курской областей. Выигранные средства будут направлены на развитие инфраструктуры и спортивно-образовательных пространств в учебных заведениях.

Онлайн-соревнование охватило около 10,7 тысяч образовательных организаций из 75 регионов присутствия торговой сети, а максимальную активность проявили жители Санкт-Петербурга, Кубани, Башкирии, Московской и Иркутской областей.

Формат конкурса гармонично сочетал проверку знаний и интерактивные игровые механики. За 45 минут ребятам и взрослым предстояло ответить на 20 вопросов, связанных с ЗОЖ: например, найти ошибки в расчётах калорийности от нейросети, проанализировать этикетки продуктов или собрать сбалансированный обед. После тестирования каждый участник узнавал свой статус в шуточной форме: «мастер пищевого баланса», «ревизор продуктовых полок» или «эксперт сбалансированного питания».

В сезоне 2026 года аудитория олимпиады заметно расширилась. На вопросы отвечали не только школьники (более 100 тысяч человек), но и свыше 20 тысяч студентов колледжей, а также более 43 тысяч взрослых, среди которых около 7 тысяч педагогов. Средний балл подрастающего поколения в итоге оказался заметно выше, чем у старшей аудитории.

Важной особенностью этого года стало масштабирование системы командного зачета. На попадание учебного заведения в шорт-лист влияло не только количество вовлеченных детей и их оценки, но и активность взрослых. Родители, выпускникники и соседи, могли участвовать в ближайшем к дому или родном учреждении. В результате в финал вошли 28 образовательных организаций. С каждым финалистом организаторы провели онлайн-интервью, чтобы подробно узнать о ЗОЖ-проектах их мечты.

«Формирование здоровой нации начинается с правильных привычек в каждой отдельной семье, и наш проект стал отличным стимулом для такого открытого диалога между поколениями. Радует, что олимпиада помогла тысячам ребят и их родителям убедиться: здоровое питание и забота о себе — это не скучные ограничения, а доступная и радостная ежедневная практика. Инвестируя в образовательную и спортивную инфраструктуру российских школ с помощью грантов, мы вносим свой вклад в будущее. Таким образом создается среда, где каждый ребенок, вне зависимости от региона проживания, получает все возможности для физического развития, укрепления здоровья и осознанного отношения к своему организму, — отмечает Екатерина Демешко, менеджер направления устойчивого развития торговой сети.

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

Обладателями целевых наград на модернизацию инфраструктуры стали шесть учреждений:

• МБОУ Большеаксинская СОШ (Республика Татарстан, с. Большая Акса) — 3 млн рублей;

• МБОУ СОШ с. Карабашево (Республика Башкортостан, с. Карабашево) — 2 млн рублей;

• МБОУ «СОШ № 72» (Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк) — 2 млн рублей;

• МКОУ «Пироговская ООШ МО "Ахтубинский район"» (Астраханская область, с. Пироговка) — 1 млн рублей;

• МБОУ «Средняя школа № 3» (Нижегородская область, г. Дзержинск) — 500 тыс. рублей;

• МБОУ «Обоянская СОШ №1» (Курская область, г. Обоянь) — 200 тыс. рублей.

Школа в селе Большая Акса на выигранные средства планирует приобрести оборудование для создания экофермы по выращиванию овощей и зелени. В Новокузнецке обычную столовую превратят в современное школьное ЗОЖ-кафе, а в Башкортостане запустят уникальный кулинарный класс с зоной видеосъёмки для детского фуд-блога. В Астраханской области благодаря победе школьные кабинеты станут теплее и светлее — там установят новые окна.

Представители образовательных организаций признаются, что успех стал для них мощным стимулом к развитию.

«Участие в “Здоровой Олимпиаде” стало для нашей школы началом большого вдохновляющего проекта. Мы создадим пространство, где дети смогут учиться готовить полезные блюда, снимать кулинарные блоги, осваивать видеосъёмку и по-новому открывать для себя культуру здорового образа жизни. Для нас важно, что эта инициатива объединяет учеников, родителей и педагогов вокруг идеи сделать полезные привычки интересными и доступными каждому ребёнку», — поделилась Татьяна Мухаметова, директор МБОУ СОШ с. Карабашево, Республика Башкортостан.