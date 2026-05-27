"Я не сдамся!": Евгения Гуцул раскрыла правду о репрессиях в Молдавии и встрече с Владимиром Путиным

В Молдавии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В этот четверг, 28 мая, когда Россия будет отмечать День пограничника, в Кишиневе должно начаться заседание Апелляционной палаты, которой предстоит вынести окончательное решение по делу башкана (главы автономии) Гагаузии Евгении Гуцул. Напомним, ее осудили по очевидно сфальсифицированному уголовному делу к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии общего режима за якобы незаконное финансирование запрещенной в Молдавии политической партии «Шор», с которой она сотрудничала в 2019-2023 гг. Правда, на момент сотрудничества партия была вполне легальной, никто в тот период времени ее не запрещал, а обвинение так и не предоставило ни одного доказательства «преступной деятельности» Гуцул, поскольку процесс строился на предположениях прокуроров и показаниях свидетелей, честно признававшихся, что до заседания суда они видели Гуцул только тогда, когда ее показывали по телевидению.

Апелляционная палата будет рассматривать дело после того, как Конституционный суд Молдавии отклонил оба ходатайства адвокатов, касавшихся проверки обвинения Гуцул на конституционность. Сомнений в вердикте Апелляционной палаты, к сожалению, нет – не для того Майя Санду одерживала очень сомнительные с точки зрения законности победы, чтобы выпускать на свободу своего главного противника и оппонента или пересматривать приговор. Тем более, что миниатюрная, как сама Санду, но в отличие от нее, красивая женщина (в Молдавии ее частенько сравнивали с Жаклин Кеннеди), мать двух мальчиков, имеющая любящего мужа и преданную ей семью Женя Гуцул продолжает демонстрировать удивительную стойкость и непоколебимость, будучи убежденной в правоте собственной позиции. Кстати, хотя Гуцул приговорена к отбытию срока в колонии общего режима, в реальности ее содержат в печально известной по всей Европе нарушениями прав человека тюрьме №13 в Кишиневе, да еще держат все это время в одиночной камере. С явным расчетом на психологический слом осужденной. Вот только вряд ли дождутся. Что в очередной раз доказала книга, которую она опубликовала на днях - «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования».

Март 2025 года, митинг в поддержку Евгении Гуцул у посольства Молдавии в Москве. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Тридцать писем Евгении Гуцул разным адресатам – от умершего папы до вполне живой самой Майи Санду, населения автономии и всей республики и депутатов Европарламента – рассказывают не только про ее историю, вернее, не столько про ее уголовное дело и судьбу, сколько про общую ситуацию, сложившуюся в Молдавии, вообще, и в Гагаузии, в частности, после прихода к власти румыно-европейски ориентированной Майи Санду и ее команды. Личные истории переплетаются в книге с жизнью автономии, которой ей доверили руководить избиратели, и фактически не дали этого сделать, увидев угрозу для себя, молдавские власти. Есть среди этих писем и обращение к Владимиру Путину. Как пишет сама Гуцул в тексте письма, «не от Башкана Президенту, а от человека человеку».

Евгения Гуцул и Владимир Путин в марте 2024 г. Фото: kremlin.ru

- Власти Молдовы считают нашу встречу моим преступлением. Я считаю ее честью. Эта встреча принесла конкретные результаты для Гагаузии. Мы договорились о надбавках к пенсиям и зарплатам. Появилась поддержка, которую Кишинев нам не давал и давать не собирался, - написала Гуцул Путину. – Я прекрасно понимала, что после этой встречи на меня обрушится шквал негатива. Так и случилось. Я знала, что рискую многим, но меня это не остановило, потому что я должна была сделать то, что сделала – попросить помощи для своего народа. Даже сейчас, сидя в камере, я не жалею ни секунды о своем решении.

Кстати, именно после той встречи с Путиным в Сочи 6-го марта 2025-го власти Молдавии резко активизировали суд над Евгенией Гуцул.

Пикет сторонников Евгении Гуцул в Кишиневе. Фото: DUMITRU DORU / EPA / ТАСС

Совсем иначе написано ее письмо европейским парламентариям, которым она доводит до сведения, в чем, по ее убеждениям, должны заключаться настоящие европейские ценности, а потом перечисляет, как они попираются в Молдавии: закрыты более 20 оппозиционных телеканалов без решения суда, заблокированы более 100 медиаресурсов, десятки оппозиционных политиков либо посажены по сфальсифицированным обвинениям, либо пожизненно лишены права участвовать в выборах. В стране уничтожены свобода слова, свободные выборы и права меньшинств, независимость судов и верховенство права,

Тридцать писем – маме, детям, мужу, подругам, соратникам и противникам, даже иерарху православной церкви (кстати, Гуцул – с детства верующая и остающаяся и сейчас в тюрьме ревностной прихожанкой православной церкви, которая волю и твердость в убеждениях черпает в истории своего народа и вере). И каждое из этих писем открывает Евгению Гуцул с новой стороны – заботливая дочь, верная и любящая супруга, преданная своим детям мама и стойкий политический боец, которая считает невозможным предать интересы своего народа.

- Они думают, что женщина в тюрьме не устоит. Сдастся, откажется от мандата и предаст тех, кто за неё голосовал. Мой народ веками выживал там, где другие сдавались. Мы выжимали воду из камня, когда ничего не оставалось. Это наш характер. Я не сдамся, - пообещала Евгения.

И нет оснований ей не верить.

P.S. Ах, да, чуть не забыл – этот небольшой «роман в письмах» доступен в электронном формате и читается легко, как приключенческий роман. Хотя в книге и описываются события нашего нынешнего времени. Лично я проглотил ее буквально ща пару часов.

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