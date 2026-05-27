Актриса Яна Кошкина под страхом «отмены» попыталась оправдать поступок своей мамы: все из-за сестер Авериных

Актриса Яна Кошкина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сети опять обрушилась волна критики на семью актрисы Яны Кошкиной, и опять из-за ее мамы. Женщина, к слову, просит своих дочерей, да и всех окружающих, называть ее Марго. В этот раз поводом стал новый выпуск шоу «Сокровища императора», где она неожиданно подняла болезненную для российских болельщиков тему: результаты сестер Авериных на Олимпиаде в Токио. Близняшки также участвуют в этом проекте и являются прямыми конкурентами для Кошкиной и ее мамы.

Во время чайной церемонии Марго внезапно обратилась к гимнасткам с вопросом, который моментально разлетелся по соцсетям. «Извините, какие места на Олимпийских играх вы заняли: второе, четвертое? Одна из этих девочек — призер Олимпийских игр? Почему у нас всегда говорится: олимпийские чемпионки?» — возмутилась мама Кошкиной.

Яна в этот момент поддержала разговор и заметила, что это примерно «как если бы ее называли народной артисткой». Для зрителей тема оказалась слишком болезненной. Дело в том, что Олимпиаду в Токио многие российские болельщики до сих пор считают несправедливой по отношению к нашим гимнасткам. Тогда впервые за четверть века Россия осталась без золота в художественной гимнастике, а выступление Дины Авериной вызвало огромный скандал. За спортсменок тогда вступались и Ирина Винер, и коллеги, и зрители, уверенные, что судейство было предвзятым.

Сами сестры Аверины в шоу скрывать эмоции не стали. «Все знают, что это больная тема для нас, и они тоже это знают, а сейчас затрагивают эту тему, чтобы нас обидеть», — ответили спортсменки.

После выхода серии на Кошкину обрушилась волна критики. В комментариях актрису обвиняли в обесценивании заслуг гимнасток, а некоторые зрители и вовсе требовали выслать ее из страны. В итоге Яне пришлось записывать длинное оправдательное видео, где она решила буквально устроить проверку фактов с помощью голосового помощника.

«Являются ли они олимпийскими чемпионками? Спросим у колонки. Скажи, пожалуйста, Арина и Дина Аверины — олимпийские чемпионки?» — спросила актриса у голосового помощника. Та ответила: «Нет, не олимпийские. Дина получила серебро, Арина — четвертое место на Олимпиаде в Токио».

После этого Кошкина попыталась объяснить свою позицию. По словам актрисы, она считает сестер «гениальными спортсменками» и не собиралась никого унижать. Яна напомнила, что именно Олимпиада в Токио стала первой за 25 лет, где российская художественная гимнастика осталась без золота. «Засудили, возможно, я не судья, я не тренер, я не разбираюсь в правилах. То, что я была зла, потому что Линой Ашрам заняла первое место — да», — призналась Кошкина.

При этом большую часть ответственности актриса фактически переложила на свою маму. По словам Яны, именно Марго слишком эмоционально реагировала на то, что Авериных в каждом выпуске называли олимпийскими чемпионками. «Я была категорически против того, чтобы Марго поднимала эту тему. Когда она мне сказала, что хочет поднять этот вопрос, я сказала: не надо этого делать», — уверяла актриса.

Кошкина также подчеркнула, что никогда не хотела обесценивать достижения спортсменок и считает их «олимпийскими чемпионками в сердцах России». Но при этом отметила: официально золота у сборной в Токио действительно не было. Яна добавила, что все равно будет заступаться за Марго, потому что она ее мама.

Скандал вокруг Яны и ее мамы вспыхивает уже не впервые. Пару недель назад зрители того же шоу обсуждали другое громкое заявление Марго. Тогда мама актрисы призналась, что решение родить Яну во многом было связано с тем, что со старшей дочерью «было скучно». «У нас вообще даже собаку зовут так же, как и сестру. Если бы Рената была другим человеком, тебя бы, наверное, не было», — заявила Марго в эфире. После этого соцсети несколько дней обсуждали необычные семейные отношения Кошкиной и ее матери.