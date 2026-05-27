VK открывает дополнительный набор в Фонд оригинальных авторов

Авторы ВКонтакте могут присоединиться к программе монетизации, которая помогает начинающим блогерам создавать контент, привлекать аудиторию и начать зарабатывать. Фото: ВКонтакте

Авторы ВКонтакте могут присоединиться к программе монетизации, которая помогает начинающим блогерам создавать контент, привлекать аудиторию и начать зарабатывать. За последний год работы программы средний доход выпускников увеличился в 3,5 раза, а прирост аудитории — в 2 раза.

Участники получают экспертную поддержку наставников, ежемесячные выплаты в размере 30 000 рублей на развитие сообщества, доступ к образовательным материалам, а также возможность участвовать в спецпроектах для развития творческих навыков и увеличения заработка.

Среди выпускников Фонда оригинальных авторов VK — авторы с заметными результатами. Например, «У бабы Даши» заработала более 5 млн рублей на шопсах — публикациях с товарами, «rsergeeva» набрала более 2,4 млрд просмотров контента, «Piterville» собрали более 826 млн просмотров клипов и постов, а контент «Нугаевой Евгении» посмотрели более 2 млрд раз.

«Мы видим, что для начинающих авторов главный барьер на старте — не отсутствие идей, а регулярность. Сложно стабильно делать контент, удерживать внимание аудитории и при этом сохранять качество. Наша задача — поддержать таких авторов на этапе роста и помочь им сосредоточиться на создании оригинального контента», — отметил руководитель Фонда оригинальных авторов VK Якуб Юсуфов.

Фото: ВКонтакте

Справка

Фонд оригинальных авторов VK запустился в феврале 2025 года. Это специальная программа поддержки ВКонтакте для создателей качественного и оригинального контента от 1 000 до 100 000 подписчиков. Подать заявку на участие можно по ссылке.