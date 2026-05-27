Мох и шелк вместо туалетной бумаги: археологи вскрывают «капсулы времени» в древних уборных

Раскопки на месте средневекового немецкого сортира. Фото: LWL / Sveva Gai/archaeologymag.com

Археологи называют древние туалеты, да и вообще отхожие места «капсулами времени». Находки, извлеченные из них, порой изумляют, некоторые шокируют, а какие-то и смешат.

Вот, пардон за невольный каламбур, самые свежие и впечатляющие.

Ученые читают записи в блокноте, который пролежал в выгребной яме 800 лет

На месте строительства нового административного здания в немецком город Падерборне на северо-востоке земли Северный Рейн-Вестфалия рабочие обнаружили старинные выгребные ямы – довольно обширные, предположительно от общественного туалета, которым пользовались, как минимум, 800 лет назад. Местные археологи из Regional Association of Westphalia-Lippe не могли пройти мимо такой находки и немного покопались в слежавшемся за века содержимом ям в надежде найти что-нибудь интересное. Помимо отходов жизнедеятельности, конечно.

Средневековые параши отличались вместительностью. Фото: archaeologymag.com

Усилия вскоре окупились. Не зря самоотверженные ученые полезли в грязь, которая, как они сообщили в журнале Archaeology News Online Magazine, спустя почти тысячелетие сохраняла характерный запах. Археологи обнаружили в ней эдакое кожаное портмоне, из которого извлекли небольшой деревянный блокнот размером примерно 10 на 8 сантиметров.

Блокнот представлял собой 10 тонких деревянных дощечек, покрытых воском. На них сохранились записи, которые были процарапаны стилусом.

Блокнот в закрытом и раскрытом виде. Фото: archaeologymag.com

Из того, что удалось разобрать на отмытых «страницах», ученые поняли, что записи связаны то ли с торговлей, то ли с личными финансами. А сам блокнот, судя по кожаной «обложке», украшенной изображениями лилий, которые символизировали высокий статус, принадлежал какому-то знатному вельможе. Может, даже князю. Или епископу. Ведь до 1802 года Падерборн был столицей Падерборнского княжества-епископства.

Блокнот невелик, помещался в руке. Фото: archaeologymag.com

Не исключено, что блокнот мог выронить и какой-нибудь купец – некоторые слова написаны с ошибками. Владелец умел писать и считать, но шибко грамотным не был. Что, по мнению археологов, несколько принижает его статус и осложняет расшифровку записей.

Владелец носил блокнот в изящном кожаном футляре. Пока не потерял. Фото: archaeologymag.com

Упало и не разбилось

«Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка», - так израильские археологи из Управления древностей Израиля (Until archaeologists from the Israel Antiquities Authority - IAA) отозвались о курином яйце, которое они достали со дня выгребной ямы туалета города Явне.

То самое яйцо из сортира и куклы, которыми играли тысячу лет назад. Фото: archaeologymag.com

Туалет был небольшим - 1,2 х 0,8 х 1,3, но очень древним. Им пользовались не менее тысячи лет назад. А находка уникальна тем, что и она пролежала в туалете примерно столько же.

Ценности «ископаемому яйцу» добавляет еще и то, оно не разбилось и сохранило форму.

Возраст находки археологи определили, изучив соседствовавшие с яйцом артефакты: кукол, сделанных из кости, и масляную лампу, похожую на ту, которую когда-то нашел Алладин. Волшебной, правда, она не оказалась - сколько не терли.

Аналогичными лампами пользовались местные жители в исламский период – как раз около тысячи лет назад. С куклами играли дети того времени.

Вместо туалетной бумаги

У немецких археологов, раскопавших падерборнский туалет сложилось впечатление, что его посещали в основном зажиточные пользователи – какая-то местная элита. Об этом свидетельствовала «туалетная бумага», которой служили нарезанная прямоугольными листочками дорогая шелковая ткань. Изысканно, однако.

По свидетельству датских археологов, которые нашли на острове Фюн средневековые параши – две дубовые бочки, заполненные еще 700 лет назад, современники принца датского использовали мох вместо туалетной бумаги и ели много малины.

Самое удивительное: потрясающая сохранность – находок - и средневековой «записной книжки», и яйца, в котором сохранился желток, и «туалетного шелка», и «туалетного мха». Почему ничего не сгнило? Не растворилось?

Оказывается, та среда, в которой находились предметы, не самая плохая. С археологической точки зрения, она сродни торфу – природному веществу с низким уровнем кислорода, высокой кислотностью и химическими соединениями, замедляющими процессы разложения тканей. В торфяных болотах находят хорошо сохранившиеся мумии – так называемые «болотные мумии», пролежавшие там несколько тысяч лет. Ученым удается даже анализировать содержимое их желудков, узнавая, чем питались древние люди.

Точно так же и выгребная яма могла бы сохранять тела. Но «средневековые варвары» там никого не утопили.

Жуткая трапеза гигантских гиен

Исследователи из Института Бернарда Прайса (Bernard Price Institute for Palaeontological Research School at Wits University) в Йоханнесбурге при раскопках пещеры в пещере Глэдисваль (Gladysvale cave) в Южной Африке, называемой «Колыбелью человечества» (Cradle of Humankind), обнаружили капролиты - окаменевший кал местных гигантских гиен, «отложенный» ими 200-260 тысяч лет назад.

- По микроскопом мы увидели внутри капролитов полупрозрачные, словно бы стеклянные, стерженьки, - рассказывала руководитель работ Люсинда Бэквелл (Lucinda Backwell). - Они оказались человеческими.

По словам исследовательницы, о принадлежности волос людям свидетельствовало их характерное строение - размер, форма, чешуйки и прочие подробности, хорошо известные ученым.

Получалось: если калу около четверти миллиона лет, то и волоскам в нем не меньше.

О своем открытии ученые сообщили в специализированном научном журнале Journal of Archaeological Science. И еще раз подтвердили подозрение в том, кто жизнь наших далеких предков была крайне опасна. Они регулярно попадали на обед к хищникам. Как лемуры из мультфильма "Мадагаскар".

Не ясно, правда, поедали ли древние гиены наших предков живьем или питались умершими. Сейчас потомки этих хищников считаются падальщиками. Но иногда охотятся на обезьян. Может быть, по старой памяти.

Человеческие волосы в капролитах гигантских гиен. Фото: archaeologymag.com

Кстати, об отходах

Шнобелевская премия с запашком

Самоотверженность и исключительную научную любознательность в свое время проявили американские и канадские ученые Брайан Крэндолл и Питер Стал (Brian Crandall and Peter Stahl). Они глотали недоваренных землероек, не разжевывая, и смотрели, что будет с их тушками и скелетами – потом, когда они покинут организм. За своеобразное – макроскопическое - изучение отходов своей жизнедеятельности энтузиасты-новаторы были удостоены в 2013 году потешной Шнобелевской премии в области археологии.

На самом деле, дурацкие, казалось бы, исследования имели глубокий научный смысл. Ведь для археологов важно знать, что происходит с останками мелких животных в пищеварительном тракте человека и понимать, что представляют из себя найденные при раскопках косточки - еду древних людей или просто останки.

Результаты гастрономических экспериментов были опубликованы в археологическом журнале Human Digestive Effects on a Micromammalian Skeleton.

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