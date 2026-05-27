Госдума приняла ряд поправок в законодательство в сфере миграционной политики. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новые законы о мигрантах в России

27 мая в третьем, окончательном чтении Госдума приняла очередной ряд поправок в сфере миграционной политики. И они, как и все предыдущие, ужесточают контроль. На этот раз изменения касаются медицинской части. За несоблюдение предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Суть новых законов для мигрантов в России

- Срок прохождения обязательного медосвидетельствования (на наличие наркотических и психотропных веществ, а также инфекционных заболеваний) сокращён с 90 до 30 дней для мигрантов, прибывших на срок более трёх месяцев.

- Медицинские организации обязаны в течение 24 часов направлять сведения: в МВД — об оформленных медицинских заключениях, в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта. В случае выявления угрозы здоровью граждан такие мигранты будут оперативно депортированы.

- Вводится административная ответственность за уклонение от медицинского освидетельствования: штраф до 50 тыс. рублей с возможностью выдворения из страны по решению суда.

- Устанавливается повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных медсправок, подтверждающих отсутствие опасных заболеваний: до 8 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.

- Понимая ответственность перед гражданами и страной, мы сделали всё для того, чтобы было создано эффективное правовое поле для решения вопросов, связанных с миграционной политикой, - заявил, выступая на пленарном заседании председатель парламента Вячеслав Володин. - Сегодняшний закон обеспечивает безопасность наших граждан в случае, если приезжают мигранты с заболеванием. С одной стороны он обязывает проходить обследование, а с другой — устанавливает жёсткую ответственность за фальсификации и коррупционные проявления. И сроки (прохождения медкомиссии — ред.) сокращаются. Чтобы не получилось так: человек приехал, месяцами здесь находится, а потом только предоставляет необходимые документы.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

И это меры, далеко не первые, и скорее всего не последние. И до теракта в «Крокусе» анонсировались существенные изменения в миграционной политике, а после трагедии депутаты перешли от слов к делу. Уже действуют такие правила, как обязательный и строгий экзамен по русскому языку и истории России. Причем, проводят тестирование только госучреждения, а не частные языковые центры, как это было раньше. Увеличены госпошлины на патенты и разрешения на работу, ужесточена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции, сим-карты иностранным гражданам продают только по биометрии. Кроме того, заработал реестр контролируемых лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России ужесточили условия получения мигрантами медпомощи по ОМС

В России вступил в силу закон об обмене данными о детях мигрантов