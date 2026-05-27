Bспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго развивается быстрей, чем успевают реагировать международные организации Фото: REUTERS.

Не успел мир выдохнуть после опасений, вызванных хантавирусом на круизном лайнере, откуда пассажиры развезли заразу по своим странам, как грянула новая напасть.

ЛИХОРАДКА ЭБОЛА ВЕРНУЛАСЬ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго развивается быстрей, чем успевают реагировать международные организации и местные власти.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал соседние страны немедленно принять жесткие меры, чтобы предотвратить распространение Эболы. В зоне риска - Ангола, Бурунди, ЦАР, Эфиопия, Кения, Руанда, Южный Судан, Танзания, Замбия, Уганда.

По последним данным, в Конго зафиксировано 220 смертей, а число зараженных может может достигать тысячи.

В Уганде - два подтвержденных летальных случая. Известно о новых заболевших, это два медработника частной клиники в столице Кампале. Всего в Уганде заболели семь человек.

Российские дипломаты рекомендовали нашим туристам быть осторожными в африканских поездках. В Роспотребнадзоре успокаивают: угрозы распространения вируса в России нет. При этом на границе, как всегда в подобных случаях, усилен санитарно-карантинный контроль, российские специалисты направились в Уганду для оказания помощи в борьбе с Эболой.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России есть наработки вакцины против распространяющегося штамма.

По последним данным, в Конго зафиксировано 220 смертей, а число зараженных может может достигать тысячи Фото: REUTERS.

ВИРУС И ЛИХОРАДКА ЭБОЛА: ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА ДЛЯ РОССИИ

В Конго бушует один из пяти известных вариантов вируса Эбола - Bundibugyo ebolavirus. В отличие от более изученного и агрессивного Заирского штамма, для бундибуджио до сих пор не существует ни одобренной вакцины, ни специфического лечения. Это значительно усложняет работу медиков. Летальность от этого штамма варьируется от 25% до 50%.

- Для России эта вспышка не представляет угрозы. Да и не стоит говорить, что в Африке Эбола прямо-таки бушует, - комментирует KP.RU вирусолог, академик РАН Петр Чумаков. - Вспышки там бывают очень часто и носят более-менее ограниченный характер. В среднем заражению подвергаются по 500 человек.

Кроме того, вокруг Эболы идут серьезные «баталии», - к сожалению, местные жители относятся к вирусу несознательно: не доверяют врачам, считая, что их травят, устраивают поджоги и нападения на больницы, сбегают из госпиталей.

Mестные жители относятся к вирусу несознательно: не доверяют врачам Фото: REUTERS.

С другой стороны, когда читаю такие новости, возникают вопросы: как больной с лихорадкой Эбола сбегает из больницы? Значит, не такая уж тяжелая форма у него. Обычные пациенты с таким смертельным заболеванием не то что бегать - встать не могут из-за обезвоживания, кровотечений и так далее.

Эбола не передается воздушно-капельным путем, только через контакт с любыми жидкостями, которые выделяются организмом, - слюной, потом, мочой.

Что же касается вакцин от вируса, то они созданы по аналогии со «Спутником V», на основе аденовирусов. Но дело в том, что штаммов вируса Эбола несколько, есть заирский, есть суданский и другие. Поэтому просто вакцинировать население нет никакого смысла, поскольку вероятность заражения ничтожная. В Африке проводить вакцинацию затруднительно и в силу отсутствия информации у населения, внутренних конфликтов и пр.

18 БОЛЬНЫХ СБЕЖАЛИ

Эпицентром вспышки остается конголезская провинция Итури на северо-востоке страны. Это крупный торговый и миграционный центр с богатыми золотыми приисками. Именно в этом районе уже много лет продолжается кровавый межэтнический конфликт между группами хема и ленду, который с 1999 года унес жизни более 50 тысяч человек.

В таких условиях организовать эффективную борьбу с эпидемией крайне сложно. Также есть заболевшие и в провинциях Северный и Южный Киву, в частности, городах Бутембо, Гома и Букаву.

Кроме того, местные жители в Итури, действительно, срывают работу медиков. За минувшие выходные жители города Монгбвалу дважды нападали на городскую больницу. Они подожгли изоляционные палатки, установленные «Врачами без границ», в результате 18 пациентов с подтвержденной Эболой смогли сбежать. Во время одного из нападений умер больной, который находился в критическом состоянии с кровотечением, - он тоже пытался убежать.

Эпицентром вспышки остается конголезская провинция Итури на северо-востоке страны Фото: REUTERS.

По некоторым данным, за нападением на клинику стоят родные и друзья местного футболиста, который предположительно умер от лихорадки Эбола.

Главная причина нападений и недовольства - традиционные похоронные обряды. Родственники требуют отдать им тела умерших для ритуального омовения и захоронения по всем обычаям. Но именно эти ритуалы в предыдущие годы и приводили к стремительному распространению вируса. А власти запретили процессии с участием более 50 человек.

По словам министра здравоохранения ДРК Самуэля Роджера Камбы, люди уверены, что страдают от мистической болезни, Эбола - это насланное колдунами проклятие. Поэтому конголезцы отказывается от изоляции, лечения и масок.

ЧТО ТАКОЕ ЛИХОРАДКА ЭБОЛА: СИМПТОМЫ

Первая вспышка лихорадки Эбола произошла в 1976 году одновременно в двух странах - Заире (нынешняя ДР Конго) и Судане. Вирус получил название в честь реки Эбола, которая протекает в Конго.

Самая крупная эпидемия случилась в 2014-2016 гг. в Западной Африке. Тогда от Эболы погибли более 11 300 человек, преимущественно в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Нынешняя вспышка уже семнадцатая.

Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. Основные симптомы: внезапный резкий подъем температуры до 39-40 градусов, сильная слабость, головная и мышечная боль, рвота, диарея с кровью, внутренние и наружные кровотечения.

Особенно опасна лихорадка Эбола для беременных и плода. Вирус способен спровоцировать выкидыш или преждевременные роды.

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