Дмитрий Дибров выставил на продажу особняк площадью 1200 кв м за 570 млн рублей. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

В студии радио «Комсомольская правда» в рамках новой программы «Обсуждаем, но не осуждаем» журналист KP.RU Ольга Родина, блогер и бизнесвумен Полина Диброва, а также шоумен и певец Гера Иващенко обсудили последние громкие события российского шоу-бизнеса. Поговорили и про роскошные особняки звезд, которые никто не хочет покупать. В их списке: замок Пугачевой в деревне Грязь, дом Лепса и вилла Диброва «Полина», названная в честь бывшей жены ведущего. В студии «Комсомольской правды» Полина Диброва высказала свою версию, почему экс-супруг не может продать дом.

Напомним, что в ноябре 2025 года 66-летний Дмитрий Дибров выставил на продажу особняк площадью 1200 кв м за 570 млн рублей. Роскошный дом расположен в деревне Лапино.

«Этот дом не продан. Дмитрий со старшим сыном там живут сейчас. Но я понимаю, что у него нет возможности содержать его в том же фокусе, как и прежде, поэтому … ну, это сложно. Цена поставлена такая, что его, конечно, не продашь», — поделилась мнением Полина.

Полина Диброва в студии радио «Комсомольская правда». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам Дибровой, на Рублевке сейчас дома в принципе плохо продаются.

«В настоящее время нестабильная финансовая обстановка… Плюс раньше была мода на большие особняки. Сейчас мода на небольшие дома, потому что все понимают, что эти дома нужно обслуживать. Зачем покупать что-то огромное и вкладывать кучу денег туда, если у тебя нет возможности? Жить нужно всегда по средствам», — уверена бизнесвумен.

Есть у Полины и другая версия — почему бывший муж установил такую высокую цену.

«Конечно, когда ты вложил туда душу, ты понимаешь, сколько это все стоило! Для тебя это дорого. Для других это не так дорого. Они не готовы покупать за цену, за которую ты ставишь. На мой взгляд, Дмитрий еще поставил такую цену, чтобы его не продать… А вдруг что-нибудь изменится?» — предположила Диброва.

Кстати, сам Дмитрий не раз заявлял, что в случае чего примет Полину обратно. Добавим, что почти 17 лет назад Дибров построил виллу «Полина» для семьи. Именно здесь родились все трое сыновей Дибровых.

Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН

На первом этаже находятся просторная гостиная с камином и роялем, обеденная зона на восемь человек и кухня. Там же расположен холл, где висят знаменитые качели. На втором этаже коттеджа имеются две детские, три просторные ванные комнаты, две сауны, пространство с огромным диваном для отдыха, две спальни для взрослых. Есть также ботанический сад, солярий и бассейн.

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