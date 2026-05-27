Годами насиловали малышей в детсадах: во Франции раскрыта огромная преступная сеть

В детских садах Франции обнаружили работников-насильников. Фото: Guillaume Bonnefont/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции разгорелся дикий скандал: выявлены факты массовых изнасилований и избиений маленьких детей в садиках и классах начальной школы.

Преступления совершали так называемые аниматоры – чаще всего это взрослые без педагогической подготовки, нанятые за почасовую плату присматривать за детьми во время продлёнки и внеклассных «активностей».

Для понимания масштаба: прокурор Парижа Лора Бекко заявила, что идут расследования в 84 детских садах и 20 начальных школах. От работы с детьми отстранены 78 аниматоров, 31 из них подозревается в сексуальном насилии.

МИНИМУМ СТО ПРЕСТУПЛЕНИЙ

26 мая в столице Франции начался первый публичный судебный процесс из этой серии: 36-летним аниматора Давидом Ж. обвиняют в сексуальной агрессии против пятерых малышей 3-5 лет.

В июне начнутся еще два похожих судебных разбирательства. Адвокаты пострадавших семей утверждают: в целом по французской столице речь идет о более чем сотне преступлений, совершенных в момент детского обеда, тихого часа и даже на общей прогулке.

«ОНИ ВСЕ ВЫДУМАЛИ»

Родители жаловались на аниматоров уже несколько лет, но их опасения отвергали как необоснованные. Мол, что с малышей взять, они все выдумали.

Расследования стали результатом борьбы, которую вел родительский коллектив SOS Periscolaire («Спасите детей на продлёнке»). Потом подключилась организация с названием «MeToo Ecole», отсылающим к известной общественной инициативе по защите подвергшихся насилию женщин.

Эти организации собирали показания детей и родителей, нанимали адвокатов, стучались в двери мэрий и министерств. Упор делался на системность нарушений, которые оказались проблемой для всей Франции.

Родители вынуждены оставлять малышей на продлёнку, а нищенская почасовая оплата остающихся с ними аниматоров (в среднем около 1000 евро в месяц) не привлекает ответственных профессионалов. Требования при приеме аниматоров на работу очень низкие, вот и попадаются среди них и педофилы, и садисты.

ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар после скандалов выделил на улучшение анимационного обслуживания детей 20 млн евро.

«Наша ошибка в том, что мы рассматривали инциденты такого рода как отдельные случаи, а на самом деле столкнулись с системой и с заговором молчания», - признался мэр.

Обжегшись на молоке, французские чиновники стали дуть на воду, и недавно Le Monde сообщила о новой проблеме: работники дошкольного образования стали жаловаться на «климат подозрительности» со стороны государства.

Теперь воспитатели боятся дотронуться до ребенка, чтобы не дать ему сломя голову бежать по лестнице или играть с опасным предметом. Настоящего искусства требует выполнение инструкции на случай, если малыш попытается обнять воспитателя: надо остановить его руку, но при этом не создать впечатления, будто вы его отталкиваете, и так далее.

Получается замкнутый круг: новые строгие правила отпугивают опытных воспитателей, которые с учетом большого стажа получали до 2 тысяч евро зарплаты. Приходится набирать новичков-аниматоров за почти вдвое меньшие деньги, предупреждая их: ошибешься – сядешь. Увы, часто на такое предложение откликаются не лучшие, а худшие.